Inscrições em concurso para professor efetivo iniciam no dia 30 de abril

A Universidade Federal do Amapá (unifap) publicou na noite de ontem, 12, o edital que rege o concurso para 41 vagas no cargo de professores efetivos do magistério superior nas classes adjunto A, assistente A e auxiliar, nível I. O cargo a ser provido será exercido no regime de trabalho de 20 horas, 40 horas ou dedicação exclusiva (DE), fazendo jus à remuneração de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67, conforme regime e titulação.

As inscrições têm taxa no valor de R$ 250 e terão início no dia 30 de abril e estendem-se até 17 de maio no site www.unifap.br/depsec. As vagas são destinadas a três campi da Universidade: Marco Zero, em Macapá; campus Santana e campus Binacional, no município de Oiapoque. As áreas assistidas no certame serão administração, ciência da computação, ciências sociais, engenharia civil, fisioterapia, história, letras (português, inglês/francês e libras/português), medicina, filosofia, pedagogia, química, ciências biológicas, enfermagem e intercultural indígena.

O concurso é válido por um ano e consiste em três etapas, sendo a primeira a prova Escrita, prevista para o dia 10 de junho de 2018, seguido pela avaliação didática, com previsão nos dias 16 a 20 de junho e prova de títulos. A lista de temas, acompanhada de sugestão bibliográfica, para a realização das provas constam no anexo VI do edital. O candidato deverá observar rigorosamente o edital e os comunicados a serem divulgados no endereço eletrônico do Departamento de Processo Seletivo e Concursos (Depsec) www.unifap.br/depsec. Todas as informações sobre o concurso, bem como seu edital e anexos, podem ser obtidas no site mencionado.