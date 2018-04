Sesc Amapá promove a oficina  “Escrita de Histórias Fantásticas”

O Sistema Fecomércio por meio do Sesc Amapá promove no período de 23 à 27 de abril, no horário das 14 às 18h, na unidade Sesc Araxá, a oficina “Escrita de Histórias Fantásticas” que está inserida no projeto “Arte da Palavra Sesc”.

A oficina será ministrada pela facilitadora Danielle Andrade e objetiva provocar em seus participantes a prática e teoria através de jogos e dinâmicas, voltadas ao universo da criança. O contato com imagético, contar e criar histórias, processo de escrita individual.

As inscrições estão sendo realizadas presencialmente na sala de Cultura Sesc em horário comercial. Serão ofertadas 20 vagas limitadas, a oficina é voltada para quem escreve e tem o desejo de escrever para crianças.

O projeto Arte da Palavra Sesc é um circuito atuante em todas as regiões do país que estimula a formação de leitores e a divulgação de novos autores, além de valorizar obras e escritores brasileiros e as novas formas de produção e fruição literária. Com um circuito de autores e outros de apresentações que privilegiam a oralidade, pretende-se que diversas possibilidades de manifestações literárias sejam contempladas.

Danielle Andrade

É autora, inventora e contadora de histórias há 10 anos. Licenciada em Teatro pela Faculdade de Artes do Paraná. É Curitibana, mas vive em Salvador e idealizadora do projeto de Livros Gigantes – Livro Viajante e autora das publicações independentes: “De Mar Amar”; “Para Meninas com Cabelos de Jasmim” ou “As Aventuras da Fada Crespa”; “O Menino Estripulia” e “A Língua que Fugiu com o Circo”; “O Último Carnaval do Dragão”. Em suas apresentações como contadora trabalha com repertório autoral e contos tradicionais.

Serviço

Sesc Araxá

Rua Jovino Dinoa, 4311 – Beirol – Macapá/AP

Coordenadoria de Cultura

Fone: (96) 3241-2220 (Ramal – 239)