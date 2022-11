Afro empreendedorismo e artes são incentivados no mês da consciência negra

A partir do dia 17 de novembro, no Centro de Cultura Negra do Amapá (CCNA) e nas vias ao redor, estarão funcionando os espaços dedicados ao afro empreendedorismo, com exposição e comercialização de alimentos, artesanato, artes plásticas e produtos produzidos nas comunidades tradicionais.

O incentivo à produção e comercialização, e valorização das atividades agrícolas, medicinais e artísticas é promovido no Mês da Consciência Negra todos os anos. Os produtos vêm da capital, Macapá, e também do interior do estado.

Feira

A Feira Quilombola estará funcionando de 17 à 25 de novembro, de 16h às 23h, no espaço interno do CCNA, com a comercialização de artesanato, moda afro, culinária, produtos derivados da mandioca, como farinha e tucupi, açaí, gengibirra e ervas medicinais. Esta feira tem o apoio da Equipe de Conservação da Amazônia (ECAM), que fará a doação de 45 barracas e camisas, e da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (CONAQ/AP). No total, a Feira irá contemplar 90 empreendedores quilombolas.

Exposição

A Exposição de Artes Plásticas Afro amapaense estará aberta de 18 a 25 de novembro, no Museu do Negro do CCNA. A Prefeitura de Macapá, através do Instituto Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (IMPROIR), é a responsável pela exposição. O acervo faz parte do Museu do Negro Gertrudes Saturnino, do Instituto Municipal.

Roupas e instrumentos da cultura afrodescendentes, como marabaixo e batuque, louças do Maruanum, elementos das religiões afro, como candomblé e umbanda, e da capoeira, além de acervo bibliográfico da literatura afro amapaense, estarão expostos para apreciação e conhecimento do público.

Praça de Alimentação

A Feira Afro-empreendedora irá funcionar ao lado do CCNA, com a praça de Alimentação e comercialização de artesanato e acessórios. Venda de comidas típicas, gengibirra e outros alimentos e bebidas estão disponíveis durante a programação diária.

O Mês da Consciência Negra 2022 e 27º Encontro dos Tambores será 16 a 25 de novembro, no CCNA, bairro do Laguinho.

