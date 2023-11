Ponte sobre o rio Santo Antônio da Pedreira cede na manhã de hoje, 16/11

Na manhã desta quinta-feira, 16/11, moradores da comunidade do Santo Antônio da Pedreira divulgaram através de vídeos nas redes sociais, que a ponte localizada no quilômetro 44,6, da Rodovia AP-070, mais uma vez quebrou, após uma caçamba atravessá-la, fazendo uma parte ceder.

Há pouco tempo, no início do mês de setembro, a ponte passou por uma reforma emergencial realizada pelo Governo do Estado. Segundo moradores da comunidade, a reforma teria sido feita com madeiras velhas que teriam sido reaproveitadas. No entanto, segundo matéria divulgada pelo governo, a reforma consistiu na “substituição de peças estruturais como: pilares, longarinas, pranchetas, deslizantes, guarda-corpo e outras partes que estão danificadas”. A ponte ficou interditada por 30 dias para a reforma.

Moradores temem que a ponte ceda de vez, oferecendo risco de vida à população.

