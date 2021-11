Equipe do DVA percorrerá linhas do KM 09 em campanha de vacinação antirrábica

A ação será direcionada aos cães e gatos acima de três meses de idade e que estão em bom estado de saúde.

Entre os dias 03 e 05 de novembro, a equipe de vacinação antirrábica do Departamento de Vigilância Ambiental (DVA), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), executará a busca ativa de cães e gatos em mais uma etapa da campanha de vacinação contra a raiva animal. A ação acontecerá nas linhas do KM 09, das 9h às 13h.

A ação é direcionada aos cães e gatos acima de três meses de idade e que estão em bom estado de saúde e vem para proteger contra a raiva animal, uma doença infecciosa viral aguda que também acomete o homem. De acordo com o Ministério da Saúde (MS) ela possui letalidade de aproximadamente 100%.

Os animais domésticos que passam por algum tipo de tratamento médico e que necessitam usar algum tipo de antibiótico ou anti-inflamatório deverão fazer a imunização no fim do tratamento e mediante autorização de um médico veterinário.

Os animais que forem contemplados na busca ativa poderão fazer o procedimento no prédio do DVA, localizado na alameda Campo Belo, 207-11, no bairro Cabralzinho e no Canil Municipal, que fica na Rodovia JK, em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha.

Nesses dois locais a imunização acontece de 9h às 13h e para receber a dose do imunizante, é necessário apresentar a carteira de vacinação do animal.

