Poetas Azuis estreia espetáculo poético-musical “Constelação de Peixes” no Teatro do Sesi

Show marca retorno do grupo ao palco com banda completa e participações especiais de Patricia Bastos, Deize Pinheiro e Heluana Quintas



O grupo literomusical Poetas Azuis apresenta no dia 29 de novembro, no SESI Teatro, seu novo espetáculo poético-musical: “Constelação de Peixes”. A apresentação marca o retorno do grupo a um show inédito após cinco anos, celebrando a fusão entre poesia, música e afeto, elementos que consagraram a trajetória dos Poetas Azuis na cena artística amapaense. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla.



Fundado em 2012 pelos poetas Pedro Stkls e Thiago Soeiro, o grupo construiu ao longo da última década uma identidade que dialoga entre literatura e música, resultando em poemas-canções de criação autoral.



“Estivemos em outros processos dentro das nossas carreiras, mas seguimos compondo. Muitos desses poemas-canções ganharam vida e força ao longo dos últimos anos, até que se tornaram matéria desse espetáculo, que nasce com muito carinho e será apresentado em grande estilo no palco do SESI Teatro”, destaca Pedro Stkls.



O espetáculo traz 18 canções com arranjos assinados pelo produtor musical MaelsonMascarenhas, que conduziu a construção sonora do show com atenção aos detalhes, valorizando nuances poéticas, atmosferas sensoriais e a estética que caracteriza os Poetas Azuis.



A noite contará ainda com participações especiais das cantoras Patricia Bastos, Deize Pinheiro e Heluana Quintas, que interpretarão canções do próprio grupo. Momentos que reforça a trocas afetiva que atravessa o espetáculo.



“Constelação de Peixes fala de muitas coisas, mas a principal é o afeto. Por isso convidamos três cantoras que são grandes amigas nossas, para celebrarmos juntos este novo capítulo na estrada dos Poetas Azuis”, destaca Thiago Soeiro.



A realização é da Duas Telas Produtora Cultural, com apoio do Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e SESI Cultura.



Ficha Técnica:



Realização: Duas Telas Produtora Cultural

Concepção artística: Pedro Stkls e Thiago Soeiro

Cenografia: Renato Carvalho

Direção musical e piano elétrico: MaelsonMascarenhas

Percussão: Cássio Santana

Guitarra: Davi Silva

Baixo: Edgar Teles

Bateria: Arcanjo Batera

Back vocal: Édson Júnior





Serviço:

Show Constelação de Peixes

Dia 29 de novembro

Ás 20h

Ingressos ao valor de R$ 20,00

compras via Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/show-constelacoes-de-peixes-do-grupo-poetas-azuis/3222772

Foto de capa: Alex Tavares

Curtir isso: Curtir Carregando...