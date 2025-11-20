Poetas Azuis estreia espetáculo poético-musical “Constelação de Peixes” no Teatro do Sesi
Show marca retorno do grupo ao palco com banda completa e participações especiais de Patricia Bastos, Deize Pinheiro e Heluana Quintas
O grupo literomusical Poetas Azuis apresenta no dia 29 de novembro, no SESI Teatro, seu novo espetáculo poético-musical: “Constelação de Peixes”. A apresentação marca o retorno do grupo a um show inédito após cinco anos, celebrando a fusão entre poesia, música e afeto, elementos que consagraram a trajetória dos Poetas Azuis na cena artística amapaense. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla.
Fundado em 2012 pelos poetas Pedro Stkls e Thiago Soeiro, o grupo construiu ao longo da última década uma identidade que dialoga entre literatura e música, resultando em poemas-canções de criação autoral.
“Estivemos em outros processos dentro das nossas carreiras, mas seguimos compondo. Muitos desses poemas-canções ganharam vida e força ao longo dos últimos anos, até que se tornaram matéria desse espetáculo, que nasce com muito carinho e será apresentado em grande estilo no palco do SESI Teatro”, destaca Pedro Stkls.
O espetáculo traz 18 canções com arranjos assinados pelo produtor musical MaelsonMascarenhas, que conduziu a construção sonora do show com atenção aos detalhes, valorizando nuances poéticas, atmosferas sensoriais e a estética que caracteriza os Poetas Azuis.
A noite contará ainda com participações especiais das cantoras Patricia Bastos, Deize Pinheiro e Heluana Quintas, que interpretarão canções do próprio grupo. Momentos que reforça a trocas afetiva que atravessa o espetáculo.
“Constelação de Peixes fala de muitas coisas, mas a principal é o afeto. Por isso convidamos três cantoras que são grandes amigas nossas, para celebrarmos juntos este novo capítulo na estrada dos Poetas Azuis”, destaca Thiago Soeiro.
A realização é da Duas Telas Produtora Cultural, com apoio do Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e SESI Cultura.
Ficha Técnica:
Realização: Duas Telas Produtora Cultural
Concepção artística: Pedro Stkls e Thiago Soeiro
Cenografia: Renato Carvalho
Direção musical e piano elétrico: MaelsonMascarenhas
Percussão: Cássio Santana
Guitarra: Davi Silva
Baixo: Edgar Teles
Bateria: Arcanjo Batera
Back vocal: Édson Júnior
Serviço:
Show Constelação de Peixes
Dia 29 de novembro
Ás 20h
Ingressos ao valor de R$ 20,00
compras via Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/show-constelacoes-de-peixes-do-grupo-poetas-azuis/3222772
Foto de capa: Alex Tavares