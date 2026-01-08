quinta-feira, janeiro 8, 2026
AmapáTurismo

Amapá registra um dos maiores crescimentos no turismo internacional do Norte em 2025

Livia Almeida

O estado foi o segundo que mais turistas estrangeiros receberam no Norte, totalizando 52 mil visitantes internacionais ao longo do ano.

O Amapá se consolida como um dos destaques do turismo internacional na Região Norte em 2025. Dados consolidados divulgados pelo Ministério do Turismo (MTur), na quarta-feira, 7, apontam que o estado foi o segundo que mais turistas estrangeiros receberam no Norte, totalizando 52 mil visitantes internacionais ao longo do ano. O número representa um crescimento de 33,73% em relação a 2024, superando estados como o Pará, que recebeu 38,2 mil turistas, e o Amazonas, com 37,7 mil.

O resultado expressivo reflete a intensificação das estratégias de promoção turística impostas pelo Governo do Amapá, aliadas aos investimentos na melhoria da infraestrutura e na valorização dos atrativos culturais e naturais do estado. A ampliação da visibilidade do destino no cenário nacional e internacional tem fortalecido o Amapá como porta de entrada estratégica para o Brasil, especialmente pela fronteira com a Guiana Francesa.

Um dos principais impulsionadores desse avanço foi o Maior Réveillon da Amazônia

“Esses números demonstram que o Amapá vem ocupando um espaço cada vez mais relevante no turismo internacional. Investimos fortemente na promoção do destino, na integração com países vizinhos e em grandes eventos que atraem visitantes e movimentam a economia local”, destacou a secretária de Turismo, Syntia Lamarão.

Além do Réveillon, o Governo do Estado tem ampliado a atratividade do Amapá com eventos como a Expofeira

Um dos principais impulsionadores desse avanço foi o Maior Réveillon da Amazônia, que registrou aumento significativo no fluxo de turistas estrangeiros. Durante o período de ano novo, 7.399 veículos e 17.076 pessoas cruzaram a fronteira pela Ponte Binacional, o que representa um crescimento de 37% no fluxo de veículos e 42% no número de turistas, em comparação ao ano anterior. Em média mensal, ao longo de 2025, o Amapá recebeu cerca de 6 mil veículos e 14 mil pessoas provenientes da Guiana Francesa, reforçando a importância da integração internacional para o turismo local.

Festival Equinocio

Além do Réveillon, o Governo do Estado tem ampliado a atratividade do Amapá com uma agenda diversificada de eventos e manifestações culturais, como a Expofeira, a tradicional Festa de São Tiago, o Carnaval , o Festival Equinócio e o Encontro dos Tambores, que valorizam a identidade cultural e atraem visitantes de diferentes regiões e países. Para potencializar ainda mais esses resultados, o Plano Estadual de Marketing Turístico lançado pela atual gestão tem papel estratégico na promoção do destino e no fortalecimento da imagem do Amapá nos mercados emissores.

Fortalecimento do turismo

A ampliação do fluxo de turistas estrangeiros é resultado direto do trabalho do Governo do Amapá na divulgação do estado nos mercados emissores nacionais e internacionais, aliança ao diálogo permanente e à orientação técnica junto aos municípios. Esse esforço conjunto culminou em uma marca histórica, com 11 municípios amapaenses integrando o Mapa do Turismo Brasileiro, fortalecendo a regionalização do setor e ampliando as oportunidades de desenvolvimento.

O crescimento também tem estimulado novos investimentos na rede hoteleira, com modernização de empreendimentos, ampliação da oferta de leitos e abertura de novos estabelecimentos, preparando o estado para atender a demanda crescente de visitantes e consolidando o turismo como um dos pilares da economia amapaense.

Cada vez mais, os turistas que chegam ao Amapá motivados pelos grandes eventos passam a se espalhar por todos os municípios do estado, ampliando o tempo de permanência e diversificando as experiências. O movimento tem fortalecido destinos de ecoturismo, roteiros de contemplação da natureza, visitas a sítios históricos e culturais, além da valorização da farta e da gastronomia amapaense, promovendo o desenvolvimento do turismo de forma descentralizada e sustentável em todo o território estadual.

Foto de capa: Gabriel Penha

Agência de Notícias do Amapá

