PNLD Digital amplia inclusão aos livros da educação básica

Plataforma lançada pelo MEC nesta quarta (3) garante acessibilidade, leitura online e offline e inclui atendimento a estudantes com deficiência visual ou com dificuldades de acesso ao material impresso

O Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), lança, nesta quarta-feira, 3 de junho, o PNLD Digital, plataforma que marca um avanço na transformação digital da educação pública brasileira. A ferramenta funciona como leitor interativo dos livros do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) e foi desenvolvida para democratizar o acesso às obras didáticas, pedagógicas e literárias da educação básica pública.



Com foco em acessibilidade, inclusão e inovação, o PNLD Digital garante que estudantes cegos e com deficiência visual tenham acesso completo aos conteúdos dos livros distribuídos pelo programa. A plataforma utiliza padrões modernos de acessibilidade e disponibiliza recursos como audiodescrição, narração de conteúdos, mapas e infográficos clicáveis, vídeos com legendas, além de compatibilidade com leitores de tela.



O acervo atual reúne milhares de obras acessíveis, dentre elas 982 títulos do PNLD 2023 destinadas aos anos iniciais do ensino fundamental, 724 obras do PNLD 2024 para os anos finais do ensino fundamental, 368 obras do PNLD 2026 do ensino médio, além de obras literárias.



A iniciativa está fundamentada no Decreto nº 9.099/2017, que assegura mecanismos para a promoção da acessibilidade, do armazenamento e do acesso a conteúdos digitais de livros e materiais didáticos para estudantes e professores da educação básica pública.



Entre os principais avanços do PNLD Digital estão a padronização da distribuição digital das obras, a proteção dos direitos autorais das editoras, a redução de custos e prazos na distribuição complementar ao livro impresso e o fortalecimento da gestão do programa, com indicadores de uso que poderão apoiar políticas públicas e ações de formação docente.



Confira um passo a passo de como utilizar a plataforma:





Funcionalidades – O PNLD Digital permite acesso online e offline às obras, oferecendo mais flexibilidade para estudantes e professores, inclusive em contextos com infraestrutura limitada de internet. A ferramenta também proporciona uma experiência personalizada ao usuário, com integração via Gov.br e acesso à biblioteca individual, que dispõe de acervos digitais dos livros recebidos pelas escolas. Os usuários poderão baixar obras para leitura, organizar seus materiais em estantes virtuais e acessar conteúdos em formatos HTML.



Outro diferencial da plataforma é o suporte feito por agente de inteligência artificial para esclarecimento de dúvidas e apoio na utilização do sistema, além de tutoriais com guias instrucionais sobre o leitor digital.

A plataforma foi desenvolvida pelas diretorias de Ações Educacionais do (DIRAE) e de Tecnologia do FNDE (DIRTI), em parceria com a Secretaria de Educação Básica do MEC (SEB) e o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas (NEES/UFAL).



PNLD – Criado em 1937, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático é a política pública educacional mais antiga do Brasil. O programa é responsável por avaliar e distribuir gratuitamente livros didáticos, pedagógicos e literários para escolas públicas de todo o país. Desde 2023, o Governo do Brasil vem ampliando os investimentos no programa para atender diferentes etapas e modalidades da educação básica. Somente entre 2023 e 2025, foram destinados R$ 6,5 bilhões para aquisição de livros e materiais didáticos, beneficiando milhões de estudantes e professores da rede pública brasileira.

Assessoria de Comunicação Social

Ministério da Educação – MEC

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