“Amor de Santo”: Nitai Santana e Gabriel Guimarães unem marabaixo, ancestralidade e poesia amazônica em novo single

Canção celebra o amor como extensão da natureza e das memórias ancestrais, em uma fusão de sonoridades do Amapá e do Nordeste

Os artistas amapaenses Nitai Santana e Gabriel Guimarães apresentam “Amor de Santo”, uma canção que transforma paisagens, rios e elementos da cultura afro-amazônica em matéria-prima para falar sobre afeto, pertencimento e ancestralidade.

A faixa nasce do encontro entre o marabaixo amapaense e uma rica combinação de timbres, reunindo sopros, percussões com influências nordestinas e acordeons que ampliam a atmosfera poética da composição. O resultado é uma paisagem sonora vibrante, onde tradição e contemporaneidade dialogam de forma sensível.

Segundo os artistas, “Amor de Santo” propõe uma experiência que ultrapassa a ideia convencional de romance. A música evoca imagens de rios, aves e elementos da floresta para narrar um amor que surge da própria natureza, estabelecendo uma conexão profunda entre sentimento, território e memória coletiva. O lançamento do single foi destacado durante apresentação especial de Nitai Santana, celebrando a música amazônica e as identidades culturais da região.

Amor, espiritualidade e pertencimento

Com referências simbólicas a figuras como Iara, Nanã e Yemanjá, a canção constrói uma narrativa em que os sentimentos ganham forma nos elementos da natureza e da espiritualidade afro-indígena.

O lirismo visual presente na composição transforma rios, águas e paisagens amazônicas em personagens da história, reforçando a ideia de que amar também é reconhecer as próprias raízes e a herança cultural que atravessa gerações.

Música que conecta territórios

Ao aproximar as tradições do Amapá de influências musicais nordestinas, “Amor de Santo” reafirma a força dos encontros culturais brasileiros. A obra dialoga com a riqueza do marabaixo e com sonoridades populares que fazem parte da identidade musical do país, criando uma experiência sensorial marcada pela delicadeza e pela valorização das ancestralidades.

🎧 Ouça “Amor de Santo” no Spotify:

Amor de Santo – Spotify

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