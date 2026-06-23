Entre cenas e memórias, Arte&Fato transforma 25 anos de trajetória em publicação histórica

Lançamento previsto para setembro de 2026 integra as ações viabilizadas pelo Programa Funarte de Ações Continuadas e destaca a contribuição do grupo para o teatro amazonense e brasileiro

A Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas – Arte&Fato (AACA) foi contemplada no Programa Funarte de Ações Continuadas 2025, uma das mais importantes políticas públicas de fomento às artes cênicas do país. Entre as ações previstas por meio do edital está o lançamento da publicação “A Cartografia Visual da Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas – Arte&Fato | 25 Anos”, obra que reunirá registros, imagens, documentos e reflexões sobre um quarto de século de produção artística continuada. A obra será pesquisada, escrita e organizada por Douglas Rodrigues e Chikinho Sobreira, com lançamento previsto para setembro de 2026.

Chikinho Sobreira é um profissional com atuação destacada nas áreas da linguagem, da cultura e da arte. Pesquisador de manifestações artísticas e estudioso da língua portuguesa, desenvolve atividades como curador de arte, consultor acadêmico, revisor bibliográfico e redator. Ao longo de sua trajetória, tem se dedicado à pesquisa, à organização de exposições e à revisão de obras acadêmicas e literárias, contribuindo significativamente para a difusão e a valorização da produção cultural e científica do Amazonas.

Segundo Douglas Rodrigues, diretor da Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas – Arte&Fato, o Programa Funarte de Ações Continuadas representa muito mais que um incentivo financeiro. “Ele reconhece trajetórias construídas com persistência e compromisso público. Para nós, significa garantir a continuidade de pesquisas, espetáculos e ações formativas que há 25 anos contribuem para a construção da identidade cultural amazônica. É também um reconhecimento da importância do teatro produzido no Norte do Brasil para a diversidade das artes cênicas brasileiras”.

A importância da memória teatral

A publicação do livro-memória nasce da compreensão de que a arte cênica possui natureza efêmera. Diferentemente de outras formas de expressão, o espetáculo teatral acontece no instante da cena e, muitas vezes, permanece apenas na lembrança daqueles que o vivenciaram. Nesse contexto, o registro documental torna-se fundamental para a preservação da história cultural.

Embora novas tecnologias tenham ampliado as formas de acesso à informação por meio de e-books, plataformas digitais e arquivos eletrônicos, a ausência de políticas públicas permanentes voltadas à documentação e publicação da produção artística ainda representa um desafio para a preservação da memória cultural brasileira.

O livro busca enfrentar esse vazio histórico, registrando experiências, processos criativos, montagens, intercâmbios e ações culturais desenvolvidas pela Arte&Fato ao longo de sua trajetória. Trata-se de uma contribuição significativa para a compreensão do desenvolvimento do teatro amazonense e da participação da Amazônia na construção da identidade do teatro brasileiro contemporâneo.

A publicação também dialoga diretamente com a necessidade de valorização da territorialidade amazônica, reconhecendo as especificidades de produção cultural da região, marcadas por grandes distâncias geográficas, desafios logísticos e pela riqueza sociocultural de seus territórios.



Uma trajetória construída coletivamente

A história da Arte&Fato é resultado do trabalho de inúmeros artistas, técnicos, produtores, pesquisadores e agentes culturais que dedicaram suas vidas à construção de um teatro comprometido com sua dimensão social, política, filosófica e estética.

São mais de duas décadas de atividades contínuas, envolvendo montagens para a infância e para o público adulto, produção dramatúrgica, circulação artística em municípios amazônicos, ações de formação de público e participação em importantes eventos nacionais e internacionais.

Nesse percurso, destaca-se o debate sobre o chamado Fator Amazônico, pauta histórica da cultura brasileira que reconhece as particularidades territoriais da região Norte e a necessidade de políticas públicas adequadas à sua realidade. O tema foi aprovado na Comissão Nacional de Cultura em 2010 e reafirmado durante a IV Conferência Nacional de Cultura, realizada em Brasília, em 2024, com participação do diretor da Arte&Fato, Douglas Rodrigues, como delegado representando o teatro amazonense.

Sobre a companhia

Com uma trajetória iniciada em 1999 e marcada por 25 anos de atividades ininterruptas, a Arte&Fato consolidou-se como uma das principais referências do teatro produzido na Região Norte. Ao longo de sua história, desenvolveu espetáculos, ações formativas, publicações, intercâmbios, temporadas artísticas e projetos de democratização do acesso à cultura, alcançando diferentes públicos e territórios da Amazônia e do Brasil.

Os recursos provenientes do Programa Funarte de Ações Continuadas vão possibilitar a realização de uma ampla programação, incluindo circulação de repertório, temporadas de espetáculos, ações de intercâmbio artístico, renovação de montagens e o desenvolvimento de iniciativas voltadas à preservação da memória teatral amazônica.

Crédito das fotos

Bruno Lopes/Divulgação

Informações para a imprensa

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