Sebrae adota medidas para prevenir propagação de síndromes gripais e Covid-19

Instituição orienta empresários quanto atendimento e promove ações internas pela saúde de clientes e colaboradores

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza ações para prevenir propagação de novos casos de Covid-19 e influenza (H3N2). Entre as medidas está o reforço dos protocolos de segurança, Palestra On-Line sobre saúde e segurança do trabalho para colaboradores e comprovante de vacinação contra novo coronavírus em eventos. O atendimento acontece na modalidade presencial, na Sede do Sebrae, das 8h às 18h e digital, pelo número 0800 570 0800, 24h por dia, os sete (7) dias por semana.

A gerente da Unidade de Atendimento Individual do Sebrae no Amapá (UAI), Mayara Fernanda, compartilha orientações aos que buscam atendimento na instituição. “Para diminuir a circulação de pessoas, pedimos preferencialmente, que não venham acompanhados e se apresentarem sintomas gripais, devem seguir o protocolo e permanecer em isolamento”, ressalta a gerente da UAI, Mayara Fernanda.

Interno

A Unidade de Gestão de Pessoas do Sebrae no Amapá (UGP) adota medidas internas para monitoramento da saúde dos colaboradores, por meio de pesquisa sobre vacinação e sintomas gripais, e orienta os protocolos de segurança como uso adequado e permanente de máscara, distanciamento social, assepsia das mãos com álcool em gel, não compartilhamento de objetos pessoais e evitar toque em objetos comuns como portas, maçanetas e corrimão.

Palestra

Os colaboradores do Sistema Sebrae participam de palestra sobre saúde e segurança do trabalho com médica referência em Covid-19 no Brasil, Luhdmila Hajjar; entre os temas abordados, estão a nova variante Ômicron, medidas de combate ao vírus e orientações sobre retomada segura.

Palestrante

Formada pela Universidade de Brasília (UnB), Luhmila é especialista em clínica médica. Dirige a própria clínica em São Paulo, que presta serviço de cardiologia, terapia intensiva e medicina de emergência. Também é professora da Associação de Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, diretora de tecnologia e inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia e coordenadora de cardio-oncologia do Incor. Natural de Anápolis (GO), ela participou das decisões de enfrentamento à Covid-19, como conselheira médica, na prefeitura da cidade.



A palestra para colaborações da instituição, ocorreu de forma On-Line, no dia 25 de janeiro, às 10h.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...