Jean e Jakon, dois personagens indispensáveis ​​em Sex Education

O que aconteceu em “Sex Education”? A terceira temporada da série da Netflix trouxe mais surpresas para a Moordale School. A trama se concentrou em desenvolver uma série de relacionamentos, como Otis (Asa Butterfield) e Maeve (Emma Mackey), Adam (Connor Swindells) e Eric (Ncuti Gatwa), mas também deu à história o seu momento estendido entre Jean (Gillian Anderson) e Jakob (Mikael Persbrandt). Muitas pessoas se perguntam por que um casal adulto recebeu tanta importância, mas isso tem uma resposta chave para a ficção.

Sex Education se tornou uma das produções do gigante do streaming que conseguiu sucesso internacional. Não só isso, a criação de Laurie Nunn conquistou tanto um público jovem quanto um adulto.

Existe uma resposta rápida para isso: a ficção abre uma vasta gama de mini-histórias que permitem um olhar muito completa sobre a identidade sexual, dúvidas sobre a adolescência e conflitos sobre amor e esperança. A abordagem, além disso, está bem documentada e de acordo com os novos debates, mas sem deixar de ser divertida.

Por isso, a dupla de Jean e Jakob, principalmente na 3ª temporada, é vital para o desenvolvimento da história que terá uma 4ª temporada, segundo anúncio oficial da Netflix. Nos novos capítulos provavelmente haverá uma importante ruptura ou reviravolta na união dos pais de Otis e Ola, respectivamente.

Qual é a importância do casal Jean e Jakob em Sex Education?

A dupla de Jean e Jakob em Sex Education, popular série da Netflix, é importante na produção televisiva porque aprofunda na premissa das dificuldades que os relacionamentos sentimentais e sexuais têm. Dúvidas, problemas, descobertas não ocorrem apenas na adolescência.

Porque, apesar de ser um drama juvenil, a ficção de Laurie Nunn tem um tema central que também precisa de uma história como a de Jakob e Jean. Isso também foi visto em outras séries, como “Dawson Creek”, com Mitch (John Wesley Shipp) e Gale (Mary-Margaret Humes), mas não com a profundidade que foi vista em Sex Education.

Sem a história de Jean e Jakob, a história cairá em uma fraqueza inescapável porque aprender sobre sexualidade é um caminho constante que não termina na juventude e que realmente não termina nunca. Outro casal que reforça essa ideia é a história dos pais de Adam, Michael Groff (Alistair Petrie) e Maureen Groff (Samantha Spiro).

Quando estreia a temporada 4 de Sex Education?

“Sex Education” foi renovada para uma quarta temporada, como a própria Netflix anunciou com um vídeo nas suas redes sociais, embora, por enquanto, não tenha dado uma data de estreia. Claro, é mais provável que os novos episódios cheguem no segundo semestre de 2022. Embora tudo dependa do início das filmagens.

Logo após o final de 2021, a produção poderia começar a gravar nos primeiros meses do próximo ano e continuar com o processo de pós-produção até meados de 2022, e finalmente lançar os novos capítulos no final do ano seguinte.

Por que a 4ª temporada de Sex Education deve ser a última?

A razão para esta premissa é que para muitos dos fãs da série; é que se não se tem a capacidade de fazer histórias novas e convincentes, deve ficar como está.

Um detalhe que torna esta série poderosa é o nível de profundidade em lidar com temas típicos do ensino médio, isso a aproxima muito do seu público. A produção da Netflix coloca Moordale no centro das aventuras dos adolescentes, que têm as suas primeiras vezes e também muitos encontros constrangedores. Mais uma temporada é um risco de alongar ainda mais o roteiro que foi muito bem cuidado até agora.

Uma nova fase de Sex Education teria a ver com a vida dos personagens além do ensino médio. No entanto, essa abordagem seria totalmente válida, pois é um ambiente diferente, o que implica que as suas prioridades e relacionamentos mudem mesmo que eles não queiram.

