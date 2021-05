Índia tem menor número de casos de covid-19 em seis semanas

Estados, no entanto, sofrem para obter vacinas



O número oficial de infecções de coronavírus diárias da Índia atingiu nas últimas 24 horas a menor quantidade em quase seis semanas, despertando a esperança de que uma segunda onda devastadora esteja recuando. Líderes governamentais, no entanto, disseram que a escassez de vacinas é uma grande preocupação.

A Índia mal vacinou 3% de 1,3 bilhão de habitantes do país – a taxa mais baixa entre os dez países com mais casos de covid-19 no mundo -, o que deixa seu frágil sistema de saúde vulnerável a uma possível terceira onda, de acordo com especialistas.

O Instituto Serum da Índia, que está fabricando a vacina da AstraZeneca, e a empresa local Bharat Biotech, que está produzindo a Covaxin, disseram estar aumentando a produção, mas o suprimento continua muito abaixo das milhões de doses de que o país necessita.

Nesta terça-feira (25), a Índia registrou 196.427 novos casos de covid-19 das últimas 24 horas, seu menor aumento diário de infecções desde 14 de abril, e bem abaixo do pico de 414.188 relatado em 7 de maio. A quantidade oficial de casos registrados no país desde o início da pandemia está em 26,95 milhões.

Há grandes temores de que muitas infecções novas não estejam sendo registradas devido a uma escassez de testes no interior, para onde o vírus se espalha a partir das cidades.

Desesperados, vários governos estaduais lançaram licitações globais ou buscaram demonstrações de interesse de farmacêuticas como Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, para obter suprimentos com urgência.

