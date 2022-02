Prefeitura oferta suporte às famílias sem acesso à internet para solicitação de vagas

Famílias sem acesso à internet estão recebendo apoio na realização da solicitação on-line de vagas nas creches municipais.

Preencher vaga em uma das unidades escolares da rede municipal de ensino tem sido o objetivo de muitas famílias esta semana. Após o período de matrícula da pré-escola, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), é a vez das creches municipais passarem pelo processo.

Os editais lançados pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) preveem inscrições on-line em oito das nove escolas que participam do certamente. Para auxiliar pais e/ou responsáveis, foram disponibilizados profissionais para esse atendimento.

Até o dia 11 de fevereiro a Prefeitura de Macapá terá unidades para o suporte às famílias que não possuem acesso à internet. Nestes ambientes os pais são recepcionados e auxiliados no preenchimento correto do formulário on-line. O atendimento ocorre das 8h às 11h30 e das 14h às 17h.

As chamadas escolas-polos são:

• Creche Wanderléia Cruz – Rua Bacuris, 1045, bairro Brasil Novo

• Creche Tio Markel – Rua Antonio Vidal Madureira, 679, bairro Novo Horizonte

• Emei Ana Cristina Ramos Brito – Av. Nossa Srª Da Conceição,1511, bairro Perpétuo Socorro

• Creche Patrícia Chucre – Rua Linha A, 291, bairro Marabaixo 3

• Creche Tio João – Rua Redenção, 200, Jardim Marco Zero (Complexo Macapá Criança)

• Creche Tia Chiquinha – Rua Treze de Setembro, s/n, bairro Novo Buritizal

• Creche Tia Raimunda Santana – Rua Renascimento, s/n, bairro Renascer

• Creche Sérgio Coutinho – Av. José Caetano, 1597, bairro Zerão

O preenchimento das 473 vagas disponíveis a crianças de 1 a 4 anos de idade leva em consideração critérios sociais. Essas regras foram estabelecidas para atender alunos em situação de maior vulnerabilidade social. As pontuações e as questões que são levadas em consideração foram discutidas junto a associações de mulheres, comunidade escolar e o Ministério Público do Estado do Amapá (MP/AP).

Prazos do processo de seleção

A fase de solicitação de matrícula iniciou na segunda-feira (7) e segue até às 23h de domingo (13). Entre os dias 16 e 18 de fevereiro, a lista das crianças classificadas será divulgada. Após este período, os recursos começarão a ser analisados.

De 21 a 25 de fevereiro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, ocorrerá a fase de confirmação de matrícula e a partir do dia 28 a Semed divulgará a lista de crianças matriculadas. Paralelo a isso, será publicado o calendário letivo de 2022, com previsão de início das aulas em 7 de março.

Apenas na Creche Eliana Azevedo, localizada no Conjunto Macapaba, as fases do certame são realizadas de modo presencial. A unidade oferta 89 vagas em regime parcial para turmas de maternal II, III e IV, destinadas apenas aos moradores do habitacional.

Lázaro Gaya

Secretaria Municipal de Educação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...