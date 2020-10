Deck da Hildemar Maia: Prefeitura de Macapá entrega mais um espaço de lazer e convívio social

Quem chegar ou sair da cidade pelo aeroporto de Macapá vai poder observar o novo espaço de convivência social construído pela prefeitura. O deck, localizado na Rua Hildemar Maia, foi pensando para proporcionar um espaço de lazer, boa conversa e interação social para os munícipes, além de ponto de descanso para quem pratica atividades física na área.

O logradouro foi construído com metodologia de pilotis e assoalho em madeira, auxiliando na preservação do meio ambiente, já que o local é uma área de ressaca e canal natural de vazão das águas pluviais. “Esse projeto tem o conceito de acupuntura urbana, que são intervenções pontuais de baixo custo, mas de alto impacto na cidade. Temos aqui uma estrutura feita em madeira de lei, com projeto paisagístico, iluminação e preservando a área natural. É uma área que muitas pessoas passam e praticam esportes. Um espaço como este traz muitos benefícios para a população”, comenta o prefeito de Macapá, Clécio Luís.

A Secretaria Municipal de Obras fez o estudo de caso do entorno da área onde foi construído o deck. Foi detectada a necessidade de um espaço de convívio social no local. Em seu formato oval, o deck foi criado a partir de 5 cinco árvores de buritis, existentes no local. A idealizadora do projeto é a estudante do curso de arquitetura e urbanismo da Unifap, Jaqueline Santos, que é estagiária na Secretaria Municipal de Obras.

“O deck surgiu com o objetivo de ocupar e acolher o espaço agradável e agregado de espécies arbóreas existentes, visto que o lote ainda não tinha projeto a ser executado pela prefeitura no local. Para mim, foi uma grande satisfação. Este é o meu primeiro projeto a ser concretizado. Como estudante de arquitetura e urbanismo é uma experiência única, pois sempre que passar aqui vou ter o sentimento de um projeto idealizado por mim, é muito gratificante”, explana Jaqueline Santos, aluna de Arquitetura e Urbanismo da Unifap e estagiária da Secretaria Municipal de Obras.

Secretaria Municipal de Comunicação

Aline Brito

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...