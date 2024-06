Arraiá do Povo 2024: ao som de ritmos carnavalescos o grupo Monobloco promete agitar o público amapaense

O tradicional grupo do Rio de Janeiro é uma das atrações nacionais que se apresenta na Cidade Junina nesta sexta-feira, 21.

Por: Jamylle Nogueira

Com o tema “Toca esse tambor”, inspirado na música composta por Jorge Aragão, Monobloco é uma das atrações nacionais que promete agitar a noite de abertura do Arraiá do Povo 2024. O evento acontece na “Cidade Junina”, no Parque de Exposições da Fazendinha, nesta sexta-feira, 21. Além dos shows gratuitos, o evento organizado pelo Governo Amapá, terá 12 dias de celebração e contará com apresentação de grupos juninos dos 16 municípios do estado.

A tradicional banda do Rio de Janeiro, atualmente liderada por Pedro Luís, Celso Alvim, C.A. Ferrari e Sidon Silva, leva o samba, marchinha, ciranda e as baterias das escolas de samba como base, há 24 anos. Porém, também apresenta vários outros estilos musicais, que vão do pop ao funk, da MPB aos ritmos nordestinos, proporcionando ao público um show diversificado e dançante.

Outra marca registrada do Monobloco é a criação das oficinas de percussão, em atividade o ano inteiro, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O grupo já formou mais de 2 mil batuqueiros, desde o ano 2000. Em 2003 surgiu o “Monobloco Show”, grupo de músicos profissionais que se apresenta, o ano todo, em eventos, gravações, turnês nacionais e internacionais, promovendo um abrangente e variado passeio pela música brasileira.

No repertório do Monobloco, entram clássicos que não podem faltar, como “Taj Mahal”, “Fio Maravilha”, “Explode Coração”, “Toda forma de amor”, “Saideira” e “Tropicana” , além de sucessos do homenageado Jorge Aragão, como “Vou festejar”, “Identidade” e “Coisinha do Pai”, sempre com aquela levada percussiva que abraça todos os ritmos e estilos musicais.

Confira o horário dos shows nacionais:

21 de Junho

19h – Quadrilha Coletiva do Amapá

20h – Companhia do Calypso

21h30 – São João do Monobloco

23h – Rebeca Lindsay

27 de Junho

Premiação dos vencedores do Festival Municipal Sandro Rogério e o 5º Forrozão do Primo Sebastian

21h – Show nacional do Fulô de Mandacaru

Arraiá do Povo

O Arraiá do Povo 2024 terá 12 dias de evento gratuito, envolvendo grupos dos 16 municípios do Amapá. São investidos mais de R$ 5 milhões para a realização do evento, organizado pelas secretarias de Estado da Cultura (Secult) e do Turismo (Setur), com recursos articulados do Tesouro Estadual e emendas parlamentares articuladas pelos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues.

A tradição, que chegou ao estado há mais de 80 anos, é um dos festejos mais celebrados pelos amapaenses. A “Cidade Junina” foi montada, exclusivamente, para receber 56 grupos que participam dos campeonatos municipal e estadual, totalizando mais de 80 apresentações.

Foto: divulgação banda Monobloco

