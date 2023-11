Sebrae Amapá apresenta evento gratuito Online ‘Negócios Digitais’ com especialistas nacionais

Com inscrições gratuitas, evento conta com workshops intensivos, liderados por profissionais do campo do empreendedorismo digital e tecnológico

Colaboração: Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promove evento online ‘Negócios Digitais’ com especialistas nacionais. A ação tem como objetivo abordar a construção da influência digital, criação de mensagens persuasivas para as vendas e estratégias eficazes para ter sucesso com anúncios pagos. O evento acontece nesta quarta (22) e quinta (23), as inscrições são gratuitas e limitadas, e devem ser realizadas exclusivamente na Loja do Sebrae no Amapá.

Segundo o analista de negócios do Sebrae, Maikon Richardson, o evento apresentará estratégias de marketing e vendas digitais com uma perspectiva acessível, prática e inovadora.

“O Negócios Digitais by Sebrae, é uma oportunidade única para empreendedores do Amapá mergulharem no mundo do empreendedorismo digital. Os workshops oferecem conhecimento prático e estratégias comprovadas para enfrentar os desafios do ambiente digital e prosperar”, disse o analista Maikon Richardson.

A gerente de Atendimento e Relacionamento do Sebrae, Denise Nunes, destaca a importância e o potencial dos meios digitais para o crescimento dos pequenos negócios.

“O Sebrae está comprometido em apoiar empreendedores a explorar o potencial do empreendedorismo digital. Este evento é uma parte fundamental desse compromisso, e acreditamos que os participantes sairão com as ferramentas e o conhecimento necessários para ter sucesso online”, declara a gerente Denise Nunes.

Palestrantes

Natanael Oliveira é publicitário, autor do livro “Seja o Empresário da Sua Ideia” e criador do Programa de Formação Expert em Vendas Online. Nos últimos anos, participou diretamente de projetos que geraram mais de 30 milhões em faturamento.

Graduado em Engenharia de Telecomunicações, pós-graduado em Gestão de Negócios, Rafael Carvalho é professor e mentor de negócios. O palestrante fundou a empresa HeroSpark, que atende clientes em mais de 20 países e impactou mais de 10 milhões de pessoas com diversos produtos digitais.

Sebrae

O Sebrae é uma instituição que promove o empreendedorismo e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Atua em todo o Amapá, fornecendo capacitação e suporte a empreendedores e empresários, ajudando-os a crescer e prosperar nos mercados em constante evolução.

Programação

Data: 22.11.2023 – Quarta-Feira

Hora: 19h – Workshop CopyMaster: Palavras que Vendem Milhões com Natanael Oliveira – Criador do Método Venda Todos os Dias

Data: 23.11.2023 – Quinta-Feira

Hora: 19h – Workshop Lançamento de Infoprodutos de Sucesso com Rafael Carvalho – Mentor de Negócios Super Lucrativos e Fundador da HeroSpark.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...