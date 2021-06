Polícia Federal reprime venda de anabolizantes em Macapá

Macapá/AP. A PF deflagrou, na manhã desta quinta, 24, a Operação Narciso*, para combater a venda ilegal de esteroides e de medicamentos de uso controlado no comércio de Macapá/AP.

Doze policiais federais deram cumprimento a três mandados de busca e apreensão: em uma farmácia e em uma loja de suplementos alimentares no Centro da cidade; além da residência de uma pessoa investigada, que fica na Zona Norte.

As investigações tiveram início após uma ocorrência na Delegacia de Polícia Federal do Oiapoque/AP. Uma brasileira foi flagrada, adentrando o país, vinda da Guiana Francesa, com anabolizantes que não possuem registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Posteriormente, descobriu-se que os produtos seriam comercializados em farmácias e lojas na capital do Estado, o que configura crime devido à falta de registro junto ao órgão competente.

Na ocorrência da Delegacia do Oiapoque, além de anabolizantes, foram encontrados com a mulher inibidores de apetite. Embora estes tenham sua venda permitida, eles necessitam de prescrição médica. A comercialização sem aval de um especialista configura crime previsto na Lei de Drogas.

O objetivo da operação de hoje é colher mais elementos relacionados à prática criminosa, além de tentar identificar outras pessoas e empresas participantes do esquema ilegal na capital. Os envolvidos poderão responder por venda ilegal de anabolizantes sem registro na ANVISA ou de procedência ignorada. A pena que pode chegar a 15 anos de reclusão.

*Narciso é um personagem da mitologia grega, ele representa um forte símbolo da vaidade. Movidas pela vaidade, pessoas vão em busca desses produtos para moldar o corpo, colocando a saúde em risco.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

