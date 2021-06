Covid-19: Macapá avança na imunização de público em geral e grupos prioritários nesta segunda-feira (28); confira os grupos

Na segunda-feira (28), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) avança na imunização contra a Covid-19. Neste dia, pessoas que trabalham com manipulação de alimentos em supermercados e atacarejos (açougues, laticínios e hortifrutigranjeiros); profissionais da construção civil, arquitetura e urbanismo; funcionários do Correios e pessoas acima de 42 anos serão imunizados. Além deles, a Semsa ofertará a 2ª dose (D2) para comunidades quilombolas e pessoas com 62 anos ou mais, ou com prazo de aplicação da dose de reforço de Astrazeneca para o dia 28 de junho.

Manipulação de Alimentos

As pessoas que trabalham com manipulação de alimentos em supermercados e atacarejos (açougues, laticínios e hortifrutigranjeiros) receberão a primeira dose do imunizante na Associação Amapaense de Supermercados (Amaps), localizada na Av. General Gurjão, 259 – Centro. Para eles, a vacina contra a Covid-19 estará disponível das 13h às 17h e para iniciar o esquema vacinal é necessário apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e documento que comprove o vínculo com a empresa.

Construção Civil, arquitetura e urbanismo

Os profissionais ligados à Construção Civil, arquitetura e urbanismo receberão a primeira dose da vacina nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Pedro, Novo Horizonte, Congós e Pedrinhas. Nestes locais o imunizante estará disponível das 9h às 13h e para iniciar o seu ciclo de imunização é necessário apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação, carteira de classe ou documento que comprove seu vínculo com a empresa.

Correios

Os funcionários dos Correios serão imunizados contra a Covid-19 entre 13h e 17h e a ação de vacinação acontecerá na agência matriz dos Correios. Para receber a primeira dose da vacina é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e documentação que comprove vínculo com a estatal.

Pessoas com 42 anos ou mais

A população em geral com 42 anos ou mais receberá a primeira dose do imunizante de 9h às 15h. A vacinação deste grupo ocorrerá nos pontos de drive-thru localizados na Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo, além da quadra da Igreja Jesus de Nazaré e anfiteatro da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Os documentos exigidos são originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Segunda dose

A oferta da segunda dose será feita para dois grupos. A vacina Astrazeneca será aplicada em pessoas acima de 62 anos ou mais, ou com prazo de vencimento previsto para o dia 28 de junho. Este grupo deverá se dirigir aos pontos de drive-thru localizados na Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo, além da quadra da Igreja Jesus de Nazaré e anfiteatro da Unifap de 9h às 15h para encerrar o seu esquema vacinal contra a Covid-19.

Além desse grupo, a Semsa também ofertará a segunda dose aos quilombolas. A finalização do ciclo de imunização deste grupo acontecerá das 9h às 17h no Curiaú e Ilha Redonda nas localidades de Formigueiro, Igarapé das Armas, Areal e São Thiago.

Para receber a dose de reforço, as pessoas dos dois grupos devem apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.

