Concurso do Banco do Brasil: confira quantas vagas abriram no seu estado

Todos os estados e o DF têm vagas abertas, no total de 4.480 em todo o Brasil.

O Banco do Brasil anunciou a realização de um concurso para o total de 4.480 vagas em todo o Brasil. Serão 2.240 imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva que vale para todos os estados e o Distrito Federal.

A divisão das vagas é a seguinte: 2 mil vagas para Escriturário – Agente Comercial; mais 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios em todos os estados e no Distrito Federal; 240 vagas de Escriturário – Agente de Tecnologia e outras 240 para cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI, para vagas somente no Distrito Federal.

Confira as vagas abertas no concurso para o seu estado:

As inscrições devem ser feitas pelo site da Cesgranrio de 24 de junho a 28 de julho e têm valor de R$ 38,00. O concurso terá provas objetivas e redação, previstas para o dia 26 de setembro, e seguirá os protocolos de prevenção à Covid-19.

A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais. O banco oferece ainda ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente, concede cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87.

Do G1

