Inscrições para seleção do Mestrado em Ciências Ambientais iniciam dia 15

A coordenação do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) publicou edital de seleção de alunos para a turma 2023 do Mestrado em Ciências Ambientais. As inscrições ocorrerão no período de 15 a 30 de maio, exclusivamente pelo endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto (menu: pós-graduação>stricto sensu>processos seletivos). O(a) candidato(a) deverá preencher o questionário disponível no ato da inscrição e anexar toda documentação solicitada.

CONFIRA O EDITAL DE INSCRIÇÃO

Podem se inscrever acadêmicos concluintes de cursos superiores ou portadores de diplomas de cursos superiores. Para efetivar a inscrição, além do formulário de inscrição e documentação exigida no edital de seleção, o(a) candidato(a) deve apresentar o link do Currículo Lattes (https://lattes.cnpq.br/) e comprovar proficiência em língua inglesa.

Ao todo, serão ofertadas 18 vagas, sendo que 25% serão reservadas para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoa com deficiência (incluindo-se aquelas com Transtorno do Espectro Autista – TEA). Além das 25%, serão ofertadas cinco vagas em categoria supranumérica, para: indígenas, quilombolas, pessoas trans (transexuais / transgêneros / travestis), populações do campo, pessoas em situação de deslocamento forçado ou migrantes internacionais em função de suas especificidades identitárias, de acordo com a Resolução n. 21, de 13 de dezembro de 2022, do Conselho Universitário da Unifap.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: prova de suficiência em língua inglesa (eliminatória), a ser aplicada no dia 5 de junho de 2023; apresentação de um projeto de pesquisa (classificatória e eliminatória), com avaliação por uma banca formada por docentes do mestrado a ser realizada no período de 12 a 15 de junho.

A divulgação do resultado final da seleção está prevista para o dia 21 de junho de 2023.

Sobre o PPGCA

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) foi criado em 2017 e é o primeiro na área de ciências ambientais no Amapá. O PPGCA possui uma área de concentração (Ciências Ambientais da Amazônia) e duas linhas de pesquisa (Gestão, Tecnologia e Inovação Ambiental; e Recursos Naturais e Sistemas Ecológicos).

O PPGCA tem como objetivo ser um agente transformador da realidade socioambiental no Amapá a partir da formação de profissionais qualificados para atuar em uma ampla variedade de áreas do conhecimento, destacando-se a promoção do uso racional dos recursos naturais e a sustentabilidade ambiental frente aos desafios do desenvolvimento socioeconômico.

Saiba mais sobre o PPGCA em https://ppgca.unifap.br/.

Serviço

Processo seletivo 2023 do Mestrado em Ciências Ambientais

Inscrições gratuitas de 15 a 30 de maio de 2023, exclusivamente pelo endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto (menu: pós-graduação>stricto sensu>processos seletivos).

*Com informações do site do PPGCA

