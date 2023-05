Os melhores destinos para se sonhar depois de uma pandemia global

Com a chegada da COVID-19, causada pela pandemia, também foram introduzidas quarentena e contenção em muitas áreas para prevenir a infecção. É por isso que, ao estar confinados e sentindo-se incertos por tanto tempo, é muito fácil pensar em tudo o que não pode ser feito, como sair para um drinque, ter um encontro com lindas acompanhantes Goiania ou especialmente viagens. A mera idéia de imaginar sair, poder visitar outras cidades, museus, paisagens impressionantes, ao ar livre…

Sozinho ou acompanhado vive-se dias em que se sonha em poder visitar lugares que misturam áreas da cidade com natureza de beleza única. Onde pode-se fazer longas caminhadas e maravilhar-se a cada passo. Abaixo estão os lugares idílicos para se imaginar visitar durante esses dias. Aqueles que trazem paz, serenidade e com os quais se maravilhar.

Reino Unido

Um país conhecido por seu clima cinzento, a origem dos cavalheiros, cabines vermelhas, hora do chá e muitas outras coisas. Um território cheio de grandes cidades e vilarejos encantadores cercados por uma paisagem verde e úmida. Lar e origem de grandes personagens reais e fictícios como Shakespeare, Sherlock Holmes e Robin Hood.

Um lugar indispensável para visitar é sua capital. Ver e provar seus ônibus, cabines vermelhas, pratos de peixe e batatas fritas ou o Big Ben entre outras coisas. Outra cidade muito turística é Cambridge, famosa por seu aspecto medieval e sua área universitária que realiza estudos com repercussão, e é reconhecida em todo o mundo. Embora outras cidades com muito charme como Brighton, Oxford ou Nottingham também sejam muito bem conhecidas. Sem esquecer um dos lugares mais misteriosos do planeta, Stonehenge.

India

Onde grandes histórias como as “Mil e Uma Noites” tiveram origem, onde uma bela mulher chamada Sherezade, contava histórias para o rei todas as noites. Onde você também pode encontrar uma das cidades mais antigas do mundo: Varanasi. Outro país de contrastes de natureza pura e com uma grande influência da religião que pode ser vista em seus muitos templos e arquitetura.

A parada obrigatória é sua capital Delhi com inúmeros lugares para ver que revelam a evolução da cidade em sua grande extensão. A Porta da Índia, o Templo de Lótus, a Tumba de Humayun são apenas alguns exemplos. Outra grande cidade que nenhum viajante deve perder é Mumbai. Conhecida por sua modernidade e por ser uma das mais desenvolvidas do território com uma grande vida noturna. Embora, se estiver procurando por este último, também pode entrar na lista uma visita a Bangalore. Outra cidade onde a alta tecnologia do país está centrada e pode-se ver grandes parques e jardins. Por algo que é conhecido como o jardim da cidade. Finalmente, não se pode falar sobre lugares para ver na Índia sem mencionar o famoso Taj Mahal em Agra, uma das 7 maravilhas do mundo.

Brasil

Grandes cidades turísticas, com praias espetaculares misturadas com paisagens impressionantes graças a sua grande biodiversidade natural. Famosa também por seus habitantes, sua mente aberta e sua sensualidade.

Esta é uma visita indescritível. Um dos cartões postais mais famosos, o Rio de Janeiro. O Cristo Redentor, o bairro e a praia de Ipanema inspirados na bossa nova Garota de Ipanema ou a praia de Copacabana são apenas alguns dos lugares a serem visitados. Embora as praias de Florianópolis também sejam bem conhecidas. Natureza plena e impressionante, como mostrado nas Cataratas do Iguaçu no Paraná. Ademais, também há opções para quem procura algo mais orientado para uma grande cidade, então São Paulo é a melhor opção.

Colombia

Um país onde há de tudo, desde desertos como o Deserto de Tatacoa na Huíla, até parques naturais, cidades perdidas e grandes acúmulos de água, incluindo o Rio Amazonas. Além dos restos históricos das antigas populações que povoavam aquelas terras.

Paraísos naturais como Punta Gallinas em La Guajira, uma impressionante costa formada por dunas e banhada pelo Mar do Caribe. Mas para quem está procurando águas cristalinas, é aconselhável visitar o arquipélago de San Andrés, Providencia e Santa Catalina. No entanto, o que certamente é necessário visitar quando se viaja para este país é o eixo do café.

Espanha

Conhecido sobretudo por seu turismo de sol e praia. Um território que goza de altas temperaturas a maior parte do ano e cuja geografia e história é muito diversificada. Com habitantes abertos que gostam da cultura de rua, e desfrutam dos pequenos e grandes prazeres.

Portanto, os lugares mais visitados pelos turistas são as duas grandes cidades, Madri e Barcelona, com muitos lugares para visitar. Mas se quiser testemunhar restos históricos, outras grandes opções são Tarragona, Granada (com a famosa Alhambra que quase se tornou uma das maravilhas do mundo).

As praias mais visitadas do território são sem dúvida as das ilhas (Canárias e Baleares), sendo famosas La Palma e Ibiza (turismo de festa e vida noturna acima de tudo), mas também outras como as da Galícia (Rias Baixas), Cádiz, Astúrias e Valência.

Fdo: Deborah Salas

