Mestrado em Estudos de Fronteira prorroga inscrições

Interessados têm até 16 de novembro para se inscrever no processo seletivo. Pós-graduação oferta, ao todo, 18 vagas.

Foram prorrogadas para até 16 de novembro as inscrições para o processo seletivo do Mestrado Profissional em Estudos de Fronteira, ofertado pela Universidade Federal do Amapá (Unifap). As inscrições estão sendo efetuadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico https://docs.google.com/forms/d/1ZOMPC7aaL1cK9Towh9ABPwOiNz8hVvQ7XwTtqjrZc5c/edit.

O(a) candidato(a) deverá preencher o Formulário de Inscrição on-line, indicando a linha de pesquisa para a qual concorrerá e o(a) orientador(a), e anexar, em formato PDF, o pré-projeto de pesquisa, o ensaio bibliográfico, a carta de motivação, o Currículo Lattes com seus documentos comprobatórios e a Planilha de Produção.

Serão ofertadas 18 vagas, sendo 14 para ampla concorrência e 4 vagas para cotas de ações afirmativas para pessoas pretas e pardas, indígenas e pessoa com deficiência, incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Serão ofertadas, ainda, 5 vagas supranuméricas, sendo 1 vaga para candidatos(as) indígenas, 1 para quilombolas, 1 vaga para pessoas trans (transexuais/transgêneros/travestis), 1 para populações do campo e 1 vaga para pessoas em situação de deslocamento forçado/migrantes internacionais.

Poderão ingressar no mestrado candidatos que, até a data da matrícula, tenham completado integralmente um curso de graduação reconhecido pelo órgão competente do respectivo sistema de ensino no Brasil. No caso de candidatos que tenham cursado uma graduação em outro país, o curso tem que ser reconhecido pelo respectivo órgão competente e validado pela Embaixada do Brasil no respectivo país.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: análise do pré-projeto de pesquisa; ensaio bibliográfico; entrevista, que serão realizadas on-line nos dias 23 e 24 de novembro de 2023; e avaliação do currículo.

O resultado final será divulgado no dia 6 de dezembro de 2023. Todas as informações referentes ao processo seletivo estão disponíveis em http://www.unifap.br/editais/edital-no-003-2023-ppgef-unifap_processo-seletivo-2024/.

Sobre o curso

O Programa de Pós-Graduação (Mestrado Profissional) em Estudos de Fronteira (PPGef) objetiva formar profissionais capazes de compreender, dialogar e intervir diante das demandas das instituições governamentais e não-governamentais das mais diversas naturezas, escopos e territorialidades, bem como entidades privadas ou de proveito público surgidas na sociedade civil, considerando atentamente as suas especificidades das diversas fronteiras regionais enquanto incididas ou potencializadoras diante de questões internacionais.

Tem como área de concentração “Fronteira e Sociedade”, dividida em duas linhas de pesquisas: “Estado, Fronteira e Políticas Públicas” e “Cultura, Sociedade e Fronteira”.

Saiba mais em www2.unifap.br/ppgef.

