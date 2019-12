NASA alerta para passagem de asteroide perto da Terra em pleno dia de Natal

Um asteroide, chamado 2019 YB1, está previsto passar pela Terra em pleno dia de Natal, de acordo com a NASA.

Estima-se que a rocha espacial, que mede entre 13 e 28 metros de diâmetro, se aproximará de nós a uma velocidade de 19,8 mil km/h por volta das 8h41 da manhã do dia 25 de dezembro.

Durante a passagem, o asteroide estará a cerca de 1,5 milhão de quilômetros do nosso planeta. Apesar de parecer muito distante, essa é considerada uma “aproximação próxima” pela NASA.

As hipóteses de 2019 YB1 atingir o Planeta Azul são muito baixas, embora a agência espacial americana não tenha descartado as hipóteses de uma colisão com um asteroide em um futuro próximo, escreve o tabloide britânico Mirror.

A NASA e a Agência Espacial Europeia se juntaram para impedir que asteroides atinjam a Terra.

Via Gauchazh

