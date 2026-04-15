Embrapa Amapá atualiza Ministério Público do Pará sobre vassoura-de-bruxa da mandioca

A atuação da Embrapano enfrentamento à vassoura-de-bruxa da mandioca, causada pelo fungo Rhyzoctoniatheobromae, com ações de pesquisa e transferência de tecnologias para os produtorese extensionistas, foi o tema da reunião entre a Promotora de Justiça Ione Missaeda Silva Nakamura, do Ministério Público Estadual do Pará (MPPA), e a chefe-geral da Embrapa Amapá, Cristiane Ramos de Jesus, na última terça-feira,14/4, em Macapá (AP).

A vassoura-de-bruxa da mandioca é causada por um fungo de ocorrência inédita no Brasil, classificadapelo Ministério da Agricultura e Pecuária como praga quarentenária presente, devido sua restrição de ocorrência (Amapá e Pará) e sob controle oficial do Ministério.

A chefe-geral Cristiane Ramos detalhou à Promotora que, a partir de análises biológicas emoleculares, a Embrapa Amapá e a Embrapa Mandioca e Fruticultura confirmaram ao Ministério da Agricultura e Pecuária, em agosto de 2024, o primeiro relato da presença, no Brasil, do fungo Rhizoctonia theobromae. Este foio resultado de amostras coletadas em Terras Indígenas de Oiapoque, município doAmapá na fronteira com a Guiana Francesa.

Desde então,equipes das duas Unidades da Embrapa dedicam-se a visitas técnicas in loco emroças de mandioca em vários pontos do Amapá e norte do Pará, coletas demateriais para análise laboratorial, testes com cultivares de procedênciaindígena e de outras populações produtoras em busca de identificar variedades resistentesà doença, e experimentos voltados a inovações fitossanitárias como as câmarastérmicas e limpeza e sanitização de manivas-semente.

Emergência fitossanitária

Em janeiro de2025, o Ministério da Agricultura e Pecuária declarou estado de emergênciafitossanitária referente ao risco de surto da praga quarentenáriapresente R. theobromae nos estados do Amapá e Pará, e em marçode 2025 instituiu o Programa Nacional de Prevenção e Controle daVassoura-de-Bruxa-da-Mandioca (PVBM), além do Centro de Operações de EmergênciaAgropecuária (COE-Mapa). Desde então, diversas frentes de combate vêm sendoexecutadas, a exemplo das pesquisas custeadas com recursos do Ministério deDesenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

A Embrapadestaca que o enfrentamento a esta praga agrícola requer cooperação permanenteentre a assistência técnica, órgãos de defesa vegetal estaduais, instituiçõesde pesquisa, agricultores e autoridades governamentais, como uma práticafundamental para medidas efetivas de contenção, manejo e controle, a fim degarantir a segurança e sustentabilidade da produção agrícola.

A vassoura-de-bruxada mandioca foi constatada inicialmente em plantios de mandioca das terrasindígenas de Oiapoque (AP), localizado na fronteira do Brasil com a GuianaFrancesa. A presença do fungo causador representa alto risco na redução naprodutividade das plantas de mandioca afetadas. Até o momento, o fungo Rhizoctoniatheobromae não foi detectado em outros hospedeiros no Brasil.

A Promotora IoneNakamura é titular da 1a. Região Agrária, sediada em Castanhal, e também coordenadora da Câmara de Tratamentode Conflitos Agrários e Fundiários da 1a. Região e do Núcleo Agrário eFundiário do MPPA. Também acompanhou a reunião, da chefe adjunta de Pesquisa substitutada Embrapa Amapá, Adriana Bariani.



Dulcivânia Freitas, Jornalista DRT/PB 1063-96

Núcleo de Comunicação OrganizacionalEmbrapa Amapá

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Macapá/AP

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