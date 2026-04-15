Caravana de Atendimento Rural Integrado atende comunidades com serviços gratuitos no campo

Os atendimentos da segunda Caravana beneficiam a comunidade do Cupixi, com a participação de produtores rurais das localidades de Nova Canaã, Munguba e demais comunidades do entorno

Brenda Pires

A Caravana de Atendimento Rural Integrada chega ao município de Porto Grande. A iniciativa, que oferecerá serviços gratuitos, orientações técnicas e capacitações para produtores rurais, associações e cooperativas, reúne diversas instituições parceiras, visafortalecer a produção local e facilitar o acesso a políticas públicas no campo. O evento ocorrerá durante dois dias na localidade de Cupixi e um dia na sede do município de Porto Grande de 28 de abril a 30 de abril.

Para o gerente da Unidade de Agronegócio e Indústria do Sebrae no Amapá (UAC-Agrin), Bruno Castro, a atuação integrada das instituições é fundamental para ampliar o alcance das políticas públicas e promover soluções mais efetivas no meio rural, aproximandoos serviços das comunidades e facilitando o acesso dos produtores às oportunidades de desenvolvimento.

“O esforço das diversas instituições que atuam no meio rural na realização do evento, demonstra de forma clara o desejo e o empenho em ser cada vez mais efetivo na prestação de serviços e suporte técnico ao empreendedor rural do Amapá. Esse investimento coletivopara a realização da Caravana de Atendimento Rural Integrado tem alcançado resultados expressivos e a proposta conjunta é ampliar ainda mais o número de clientes atendidos e com resultados consistentes”, afirmou Bruno Castro, gerente da UAC-Agrin.

Atendimentos

Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos como emissão de documentos, regularização fundiária, orientações sobre crédito rural, acesso a políticas públicas e suporte técnico para melhoria da produção e da gestão dos empreendimentos rurais. A iniciativaatenderá agricultores familiares, extrativistas, pescadores e representantes de organizações produtivas do município.

Resultados

Na etapa anterior, realizada em Tartarugalzinho, a iniciativa contabilizou 767 atendimentos ao longo de cinco dias de programação. As atividades contribuíram para o avanço de demandas relacionadas à regularização, acesso a crédito e orientação técnica. Do totalde atendimentos, 155 propriedades foram formalizadas por meio da emissão de Contrato de Concessão de Uso (CCU) e/ou titulação, garantindo mais segurança jurídica aos produtores e ampliando as possibilidades de investimento no campo.

Parceiros

A caravana é realizada em uma parceria que envolve o Sebrae, o Instituto Nacional de Colonização Reforma Agrária (Incra); Governo do Estado do Amapá (GEA); o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); o Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap);a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá (Diagro); o Instituto de Terras do Estado do Amapá (Amapá Terras); a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA); e a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Amapá (SEPAQ); Banco de Amazônia; CaixaEconômica Federal e o Grupo Equatorial.

Coordenação

As ações da Caravana de Atendimento Rural Integrada no Sebrae são coordenadas pelo gerente da Unidade de Agronegócio e Indústria do Sebrae no Amapá (UAC-Agrin), Bruno Castro, e pelos gestores de projeto Ariela Paiva e Reginaldo Macedo.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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