Coordenadoria da Infância e Juventude do TJAP entrega materiais esportivos em Calçoene

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), por meio da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude (CEIJ), realizou na última quarta-feira (15) a entrega de materiais esportivos em parceria com a Secretaria Municipal de Desporto e Lazer do Município de Calçoene ao Projeto Social Construindo o Futuro. A cerimônia de entrega, realizada na Câmara de Vereadores do município, contou com a presença de autoridades do poder executivo, professoras e professores, crianças e adolescentes.

O investimento somou cerca de R$ 65.0000,00 (sessenta e cinco mil reais) em recursos do Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e Juventude (FAJIJ) e beneficiará as crianças e adolescentes do município. Foram entregues bolas de futebol, cones, luvas de boxe, bola de basquete, bola de vôlei, rede de vôlei, kimono, troféu, cronômetro, jogo de cartão, bomba de ar, bico de bomba de ar, rede para trave futebol de campo, bandagem elástica, protetor bucal, tatame, bola de futebol society, pandeiro, calça de abadá capoeira, luva para goleiro, cone esportivo, berimbau, protetor de tórax, bola de handebol, uniforme masculino, uniforme feminino, short feminino, short masculino tactel, aparador de soco, chuteira de futsal e society.

O evento contou com a presença do prefeito do Calçoene, Antônio de Souza Pinto, vereadores, secretários municipais, professores, crianças e adolescentes. Durante a cerimônia, os representantes da CEIJ, a servidora Ana Beatriz Brazão e o servidor Ladilson Moita apresentaram vídeo institucional da coordenadoria sobre o Projeto Pirralho.

Na ocasião, a servidora Ana Beatriz Brazão ressaltou o compromisso da coordenadoria com a promoção da inclusão social e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, além de destacar a importância da iniciativa para a construção de um futuro mais justo e igualitário.

“O Tribunal de Justiça do Amapá, por meio da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude (CEIJ), tem o compromisso de promover a inclusão social e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Acreditamos que o esporte é uma ferramenta poderosa para construir cidadãos mais conscientes, responsáveis e felizes.” destacou a servidora.

As atividades da coordenadoria continuarão pelo município de Calçoene, com visitas aos locais onde o projeto será executado, com o propósito de verificar a correta aplicação dos materiais doados pelo FAJIJ, em parceria com a CEIJ.

As ações serão encerradas na sexta-feira (17), com uma visita ao Garimpo do Lourenço, onde será implantado um polo de execução de projetos sociais pela Secretaria Municipal de Desporto e Lazer. Na oportunidade, será realizada a entrega de tatames e kimonos.

Sobre a CEIJ-TJAP

A Coordenadoria da Infância e Juventude (CEIJ) articula ações para garantir direitos de crianças e adolescentes, com apoio a iniciativas e capacitações de equipes. Atualmente, a CEIJ executa cerca de 35 projetos sociais, com foco especial no esporte, o que beneficia centenas de jovens.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Tácila Silva

Arte: Amanda Diniz

