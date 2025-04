7ª edição do “Dia do Desenhista do Cândido Portinari” acontece no sábado, 12, em Macapá

O Governo do Amapá promove, neste sábado, 12, a 7ª edição do “Dia do Desenhista do Cândido Portinari”, com exposição de obras, demonstrações de técnicas de desenhos, pinturas e artesanatos dos alunos e professores-artistas, além de programação cultural e musical. O evento, aberto à comunidade, ocorre no 3º piso do Macapá Shopping, bairro Trem.

A programação, realizada pelo Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari, inclui oficinas de desenho e pintura, apresentações musicais, batalha dos desenhistas, concurso de cosplay e caricatura. O público poderá interagir com os artistas e conhecer os cursos oferecidos pela Instituição. A iniciativa celebra o Dia do Desenhista, comemorado em 15 de abril, com a aproximação da arte e a cultura com a sociedade.

Local: Macapá Shopping

Data: 12/04/2025 às 14h0

Endereço: No 3º piso (L3) na Rua Leopoldo Machado, nº 2334, bairro Trem

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...