Mostra Brasilidades une arte, design, moda e cultura

A curadoria de 2025 reúne 19 artistas, artesãos e designers, em uma galeria coletiva e virtual



A Mostra Brasilidades traz uma exposição coletiva e virtual com obras de pequenos artistas independentes que produzem em diferentes técnicas e linguagens visuais, são cerca de 100 peças de moda, joalheria, utensílios, fotografia e artes plásticas. Uma galeria de peças originais, algumas únicas, que refletem traços culturais, representatividade e traduzem o jeitinho brasileiro de pensar e produzir arte.



Carregada de originalidade, a edição 2025 apresenta o trabalho de 19 artesãos e designers, revelando a pluralidade da economia criativa no Brasil. A plataforma virtual, além de reunir esta diversidade criativa em um único local para o público interessado, surge como um importante ponto de apoio e de incentivo ao trabalho desses profissionais.



A curadoria 2025 buscou por artistas brasilienses, inclusive da periferia de Brasília, nos campos do design e da moda, com olhar para a inovação, identidade cultural e atenção à temas essenciais, como representatividade e inclusão.



No reforço deste olhar, vem somar a direção artística de Caio Mota. O multiartista capixaba e diretor criativo desta edição “mergulhou” na arte autoral dos profissionais selecionados e trouxe ao ensaio fotográfico uma autenticidade pulsante e inspiradora. Fotógrafo, stylist, figurinista e ourives na joalheria contemporânea, Caio é reconhecido por suas criação de peças únicas esculpidas em metais, com obras criadas para artistas como Marina Sena, Duda Beat e Tasha e Tracie, entre outros.



O ensaio fotográfico foi “clicado” por Paula Carrubba, fotógrafa argentina com experiência internacional em música, still e food styling, projetos de destaque com a cantora Mercedes Sosa, Jota Quest e editoriais para Vogue Brasil, Sony Music. O trabalho de Paula traz uma estética autoral sensível e poética, seu olhar captura a essência de cada projeto em imagens.



Os 19 artistas, artesãos e designers que compõem a seleção da Mostra são: Andiroba, Ateliê Candombá, CabarÉ mÍstico, Caê, Piffi, Emana Artesania, Estúdio transeunte, Laguna Leather Store, Mulambö Chiq, Artes Resende, Calmaria Bordados, Ateliê Cor&Ação, Sol Nascente, Joanavp, SJ, Magia de Canto Encanto, Cupu, Ateliê Ojo, Conexão África DF e Sel Designer.



“A Mostra Brasilidades nasceu com o propósito de conectar e aproximar artistas independentes do público consumidor de arte, design, moda e cultura. Reunir diferentes criadores em uma mostra coletiva é uma solução que potencializa a visibilidade de todos, fortalecendo esta rede; uma solução tanto para a circulação da arte, quanto para a geração de renda para estes profissionais. O objetivo principal é a arte destes pequenos produtores ganharem força e posicionamento. Temos a felicidade de somarmos para este fim nesse ano, o talento do Caio na direção criativa, que trouxe uma estética singular para a produção fotográfica do acervo”, compartilha Thalyta Ribeiro que assina a direção da iniciativa.



Cada artista gerencia de forma independente a sua galeria on-line, faz o controle de estoque, recebe pagamentos e realiza as entregas. O papel da plataforma é ser um facilitador e expositor para cada profissional. Em cada galeria também é possível conhecer um pouco mais sobre o artista.



A Mostra Brasilidades pode ser visitada no Link, site que conta com uma navegação fácil e atrativa, filtros disponíveis para uma busca mais assertiva por tema e seções divididas por obras ou artistas. É possível explorar também categorias temáticas como Arte Indígena, Artista Mulher e Design Sustentável. Todo o acervo de peças está disponível para compra em formato e-commerce, com envio para todo o Brasil.



Criada em 2021, durante o isolamento social, a Mostra surgiu da necessidade de viabilizar o trabalho de pequenos produtores e continua sendo uma plataforma essencial para o sustento de quem transforma a arte em expressão, ampliando o alcance da arte brasileira.



A Mostra Brasilidades foi viabilizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura – FAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviço:

Mostra Brasilidades 2025

Galeria virtual Link

www.instagram.com/mostrabrasilidades

Artistas criadores: Andiroba, Ateliê Candombá, CabarÉ mÍstico, Caê, Piffi, Emana Artesania, Estúdio transeunte, Laguna Leather Store, Mulambö Chiq, Artes Resende, Calmaria Bordados, Ateliê Cor&Ação, Sol Nascente, Joanavp, SJ, Magia de Canto Encanto, Cupu, Ateliê Ojo, Conexão África DF e Sel Designer.





Acesse FOTOS (ensaio fotográfico de Paula Carrubba)



Ficha Técnica

Direção Artística/Arte: Caio Mota (@__laputamadre_ ocaiomota)

Fotografia: Paula Carrubba

Direção Geral: Thalyta Ribeiro

Assistente de Arte: Mayara Benigno

Assistente de fotografia: Gonzalo Carrubba

Maquiador: Cotrim

Modelos: Alex Lucas de Sousa, Ana Julia Gomes, Duiwe Wa’Rawi, Karoline Alves Giulliana, Lethicia da Silva (Ramona), Carla Hellen Torres, Daniel Roberto da Cunha, João Victor Torres (Prince), Victor Ayala Jackson e Pietra Ramos.

Produção executiva: Lela do Cerrado

Direção de produção: Getúlio Magalhães

Assistente de Produção: Kamilla Pinho

