FLIMAC leva ações literárias a territórios de vulnerabilidade social em Macapá

Como parte do compromisso de democratizar o acesso à leitura e às artes da palavra, o 4º Festival Literário de Macapá — FLIMAC realiza, entre o fim de outubro e o início de novembro, uma série de ações formativas e de mediação de leitura em áreas de vulnerabilidade social da cidade. A programação acontece na Ponte do Malha (bairro Zerão), no Residencial Nelson dos Anjos e no Habitacional São José, reunindo crianças, jovens, educadores e moradores em atividades gratuitas.

A primeira ação ocorre nesta terça-feira, dia 28 de outubro, na Ponte do Malha, no bairro Zerão, com rodas de leitura, contação de histórias e exibição de vídeos. No dia 1º de novembro, o festival segue para o Habitacional São José, no bairro Buritizal, ampliando o circuito de acesso à literatura. O ciclo se encerra no dia 7 de novembro, no Residencial Nelson dos Anjos, no Bairro Congós, com atividades que combinam leitura partilhada e interações com as crianças.

As atividades itinerantes integram o eixo social do festival, voltado a públicos que historicamente têm pouco acesso a equipamentos culturais. Ao levar o FLIMAC para dentro dos territórios, o festival afirma a leitura como direito e como prática cotidiana, não restrita ao centro da cidade ou a públicos já formados.

“Levar literatura para onde ela quase nunca chega é plantar continuidade”, resume a coordenadora geral do festival, Carla Nobre. As ações funcionam como abertura de portas: não apenas levam livros e experiências de leitura, mas convidam moradores a se reconhecerem também como produtores de linguagem e memória.

O Festival Literário de Macapá é uma idealização do Coletivo Juremas de Literatura, com produção da produtora cultural Oí Noíz Akí e da Central de Produção Colaborativa, que em 2025 será realizado a partir da aprovação na Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura do Governo Federal, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio do Conselho Estadual da Política Cultural, da Secretaria Estadual de Cultura do Governo do Amapá e do senador Randolfe Rodrigues.

Programação

Ponte Do Malha – 28/10 – 19h

Exposição fotográfica “Olho de pedra” com Dil Sanches

Exposição poética “A trilha do mar” com Ana Anspach

Exposição fotográfica “Ribeirinhos e urbanos” com Raih Amorim

Intervenção “Liberte uma poesia” com Alda Sirleni

Intervenção “Mandalas poéticas” com Pedro Henrique

Palestra “Uma cartografia de memórias da terra indígena do Uaça” com Dionísio Caripunas

Exposição fotográfica “Vidas e entrelaços” com Bárbara Ribeiro

Contação de história com Lu de Oliveira

Contação de história “A greve das fadas” com Jaciara Martins

Cine Juremas

Passarelas: Histórias De Vida Nas Áreas De Ressaca De Macapá

Residencial São José – 01/11 – 17h

Exposição fotográfica “Olho de pedra” com Dil Sanches

Exposição poética “A trilha do mar” com Ana Anspach

Exposição fotográfica “Ribeirinhos e urbanos” com Raih Amorim

Exposição fotográfica Vidas e entrelaços com Bárbara Ribeiro

Intervenção “Liberte uma poesia” com Alda Sirleni

Intervenção “Mandalas poéticas” com Pedro Henrique

Palestra “Uma cartografia de memórias da terra indígena do Uaça” com Dionísio Caripunas

Cine Juremas

Contação de história: Pedrinho da Umbanda com Camila Nobre e Gizele Belfor; “A greve das Fadas madrinhas” com Jaciara Martins

Intervenção – Arte na Pele com Naldo

Residencial Nelson dos Anjos – 07/11 – 16h

Exposição fotográfica “Olho de pedra” com Dil Sanches

Exposição poética “A trilha do mar” com Ana Anspach

Exposição fotográfica “Ribeirinhos e urbanos” com Raih Amorim

Exposição fotográfica Vidas e entrelaços com Bárbara Ribeiro

Intervenção “Liberte uma poesia” com Alda Sirleni

Intervenção “Mandalas poéticas” com Pedro Henrique

Palestra “Uma cartografia de memórias da terra indígena do Uaça” com Dionísio Caripunas

Cine Juremas

Contação de história: Pedrinho da Umbanda com Camila Nobre e Gizele Belfor; “A greve das Fadas madrinhas” com Jaciara Martins

Glauce Aragão – Kekeu Paçoca Animadora cultural

Intervenção – Arte na Pele com Naldo

