Raposa Alada em Carne Viva encerra circulação em comunidades de Belém neste fim de semana

Belém (PA) – Após emocionar plateias em Icoaraci e Outeiro, o espetáculo “Raposa Alada em Carne Viva”, protagonizado pelo ator e dramaturgo Cláudio Raposo, chega aos dois últimos dias de apresentações da temporada #RaposoTeatroPerifaTour 2025. As sessões finais acontecem nos dias 25 e 26 de outubro, encerrando a circulação em espaços comunitários da capital paraense.

A montagem, uma criação de teatro periférico para a periferia, mistura lirismo e força política ao tratar de temas como saúde mental, dignidade e resistência. Inspirada na cultura japonesa, a obra estabelece pontes entre o sagrado e o humano, incorporando referências a Nise da Silveira, Bispo do Rosário e à simbologia da raposa de O Pequeno Príncipe.

“O que mais me toca é ver o quanto esse trabalho tem sido especial e necessário nos lugares por onde passa. É diferente do que normalmente chega nas quebradas quando o assunto é teatro. As pessoas se emocionam, se reconhecem e percebem que falar de saúde mental também é falar de vida, de cuidado e de afeto”, afirma Cláudio Raposo.

O artista destaca ainda o impacto do espetáculo em comunidades que enfrentam cotidianamente desafios ligados à desigualdade e à falta de acesso à arte: “Quando o teatro chega nesses espaços, ele abre outras portas. É uma forma de mostrar que a arte pode ser uma ferramenta de transformação e de esperança”, completa.

Além das apresentações, o projeto promove bate-papos com o público e lanches compartilhados ao fim de cada sessão, fortalecendo a troca e o vínculo comunitário. As apresentações contam com acessibilidade em Libras em duas noites (Icoaraci e Guamá) e com a participação de produtores e prestadores locais, que colaboram em todas as etapas da realização.

O projeto é uma realização do Ministério da Cultura, Governo Federal e Prefeitura Municipal de Belém, por meio do Plano Nacional Aldir Blanc (edital Multilinguagens), com produção executiva da Raposo Produz. A circulação reafirma o compromisso de levar teatro, reflexão e afeto a territórios periféricos, com protagonismo e diálogo direto com as comunidades.

Serviço

Espetáculo: Raposa Alada em Carne Viva – Raposo Teatro Perifa Tour 2025

Quando e onde:

24/10 – Teatro Curral Cotijubano, Praia do Seringal, ilha de Cotijuba

26/10 – Projeto Nossa Biblioteca, Guamá

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

Acessibilidade: intérprete de Libras na apresentação do dia 26/10

Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal e Prefeitura de Belém – Plano Nacional Aldir Blanc (Multilinguagens)

Produção executiva: Raposo Produz

Ficha técnica

Produtor executivo / encenação / composição / identidade visual: Claudio Raposo

Curadoria / figurino: Claudia Gomes

Assistência psicoartística: Wlad Lima

Iluminação: Ingrid Gomes

Sonoplastia: Ítalo Pacheco

Produção musical: Marciel Avelar e Raimundo Lima

Fotografia: Patrick Nascimento e Iara Costa

Produção executiva: Raposo Produz

Auxiliar de produção: Meire Carvalho

Produtores locais: Patrícia Rodriguez, Douglas Nunes, Ad Medeiros e Tereza Oliveira

Assessoria de comunicação: Roberta Brandão

Realização e patrocínio: Governo Federal, Política Nacional Aldir Blanc, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Belém

Apoio cultural e artístico: Ninho de Caba e Pororoka Produtora

Parceiros: Koringa Escola de Teatro, Biblioteca Tralhoto Leitor, Teatro Curral Cotijubano e Nossa Biblioteca

—

Roberta Brandão

@robertabrandaum/@femininopauecorda

DRT 0003335/PA

Mestra no Programa de Comunicação e Cultura da UFPA/ LATTES

09199233-0917

Fotos: Iara Costa

Curtir isso: Curtir Carregando...