Férias com aventuras literárias: Vaga Lume inspira famílias a transformarem leitura em diversão

As férias escolares chegaram, e com elas, uma oportunidade única para levar as crianças a aventuras incríveis, sem sair de casa. A ONG de Educação Vaga Lume convida as famílias a explorar o vasto universo da imaginação por meio da leitura – um passaporte que não só abre portas para culturas e histórias fascinantes, mas também traz benefícios significativos para o desenvolvimento infantil.



De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, ler para crianças é um exercício poderoso: ajuda a desenvolver a concentração, a memória, o raciocínio e a compreensão, além de estimular a linguagem oral e a criatividade. O incentivo dos pais é importante para estimular o gosto pela leitura, pois desperta na criança a curiosidade acerca da história sendo contada e torna o contato com os livros uma experiência atraente.



“Quanto mais cedo a criança tiver acesso à literatura, mais longe ela poderá chegar. Os livros são raízes, mas também são asas”, afirma Suelen Araújo, educadora da Vaga Lume. Segundo ela, a leitura pode (e deve!) começar antes mesmo do nascimento. Durante a gestação, ler para o bebê ajuda a fortalecer laços afetivos, enquanto ele se familiariza com os sons e a voz de quem já o ama.



Na primeira infância, que vai dos 0 aos 6 anos, o hábito da leitura assume um papel ainda mais crucial. A exposição precoce à literatura não só ajuda na aquisição de palavras, números e cores, como também cria o cenário perfeito para que as crianças desenvolvam a imaginação e a concentração, tornando-se pequenos exploradores de histórias e sonhos. Incentivar a leitura desde cedo é essencial, mas como fazer com que o momento não pareça uma obrigação?



“A mediação de leitura é uma ferramenta incrível para formar leitores. Quando criamos espaços acessíveis, com livros ao alcance das crianças – seja em esteiras ou estantes baixas –, criamos ambientes ideais para despertar o interesse e a curiosidade dos pequenos leitores e tornamos o ato de ler algo natural, instigante e divertido”, explica André Luis, educador da Vaga Lume.



Dicas da Vaga Lume para incentivar a leitura nas férias

A equipe de educadores da ONG traz dicas práticas para famílias que desejam incentivar a leitura em casa:

Monte um cantinho literário : Disponha os livros de maneira que as crianças possam alcançá-los e explorá-los livremente.

: Disponha os livros de maneira que as crianças possam alcançá-los e explorá-los livremente. Envolva as crianças : Permita que elas escolham os livros e que contem as histórias à sua maneira. Deixe que escolham os livros que mais chamaram sua atenção.

: Permita que elas escolham os livros e que contem as histórias à sua maneira. Deixe que escolham os livros que mais chamaram sua atenção. Ler também é brincar : Perceba se a criança quer apenas folhear o livro ou se quer que você leia para ela. Caso ela se distraia com outro livro ou objeto, não se preocupe. Deixe-a à vontade para aproveitar o momento de leitura de outra forma.

: Perceba se a criança quer apenas folhear o livro ou se quer que você leia para ela. Caso ela se distraia com outro livro ou objeto, não se preocupe. Deixe-a à vontade para aproveitar o momento de leitura de outra forma. Mediação faz parte da brincadeira : Para fazer mediação de leitura, não é preciso fazer vozes ou criar personagens. Apenas leia o texto do livro e mostre as ilustrações para que a criança acompanhe a história também de forma visual. Se ela quiser trocar de livro no meio da história, deixe-a escolher outro livro e continue a leitura.

: Para fazer mediação de leitura, não é preciso fazer vozes ou criar personagens. Apenas leia o texto do livro e mostre as ilustrações para que a criança acompanhe a história também de forma visual. Se ela quiser trocar de livro no meio da história, deixe-a escolher outro livro e continue a leitura. Seja um exemplo: Mostre às crianças que você também gosta de ler. O entusiasmo dos adultos é contagiante!

E o melhor: tudo isso pode ser feito de forma simples, sem grandes investimentos. Tudo o que você precisa é de um mediador (você!), bons livros e uma criançada animada para mergulhar no mundo da literatura infantil. Confira a seleção de livros infantis que a Vaga Lume recomenda para essas férias e boa leitura!



Eu quero um cachorro (Ed. Pequena Zahar)

Autor e Ilustrador: Jon Agee



Ao tentar adotar um cachorro em um abrigo de animais, uma menina é levada a repensar sobre suas escolhas e desconstruir algumas ideias. O charme do livro está justamente em sua premissa aparentemente simples e nas mudanças ocasionadas pela interação entre um adulto com ideias excêntricas e uma criança com objetivos muito práticos. Um ótimo livro para leitura em voz alta que certamente vai inspirar muitas risadas e momentos emocionantes.



O Menino Baleia (Ed. Mil Caramiolas)

Autor: Lulu Lima

Ilustradora: Natália Gregorini



Roger tem olhos de baleia. Deve ser porque dentro dele mora uma. Uma enorme, misteriosa e quieta baleia. Como deve ser carregar a profundidade do oceano dentro de si? Em “O menino Baleia” o leitor é convidado a deixar seu barquinho seguro na superfície para mergulhar com Roger nesse universo tão novo quanto especial. Com muita sensibilidade, a história nos aproxima das crianças autistas e nos mostra que o desconhecido pode ser também encantador.

Originárias: Uma antologia feminina de literatura indígena (Ed. Companhia das Letras)

Autores: Auritha Tabajara, Bruna Karipuna, Chirley Maria Pankará, Eliane Potiguara, Glicéria Tupinambá, Lidiane Damaceno Krenak, Márcia Mura, Naine Terena, Simone Karajá, Telma Taurepang, Trudruá Dorrico e Vanessa Kaingang

Ilustração: Mauício Negro



A obra é uma antologia com narrativas de doze autoras contemporâneas de diferentes nações indígenas. A partir de sonhos, vivências comunitárias, histórias e modos de vida passados de geração em geração e da observação da natureza, as escritoras tratam dos mais diversos temas: aventuras, relações familiares, histórias de amor e amizade, contos de origem. Mesclando ficção com não ficção, as narrativas são acompanhadas por um glossário e um texto informativo sobre o povo indígena originário de cada autora.

Piscina (Ed. Companhia das Letrinhas)

Autora e Ilustradora: JiHyeon Lee



O que acontece quando duas crianças tímidas se encontram em uma piscina lotada de gente? Em um dia de verão, as piscinas ficam disputadas e lotadas. É assim que as duas crianças protagonistas desta história ― narrada apenas com imagens ― encontram a piscina em que vão mergulhar. Mas aos poucos a timidez e a preocupação de ambas dão lugar à imaginação, e um reino de seres fantásticos, com muitas surpresas e magia, surge embaixo d’água. Este é o livro de estreia da artista sul-coreana JiHyeon Lee, que conquistou prêmios e leitores ao redor de todo o mundo.

Posso Provar? Histórias sobre comidas deliciosas (Ed. WMF Martins Fontes)

Autora: Aleksandra Mizielinska

Ilustrador: Daniel Mizielinska



De onde vêm o milho, o trigo, a batata? O que se come na Turquia, na Itália ou na Nigéria? Qual a origem do tempeh indonésio e do tcholent israelense? Como preparar um kuku sabzi iraniano, um avgolemono grego, uma carbonada criolla argentina? O que não pode faltar em um banquete marroquino? O que se vende em um mercado flutuante no Vietnã? Os mesmos autores de Mapas – uma viagem deslumbrante pelas terras, mares e culturas do mundo apresentam agora um livro sobre comidas e costumes gastronômicos de 26 países. Neste atlas dos sabores, os leitores vão encontrar, ainda, curiosidades culinárias e receitas dos mais variados lugares da Terra.

Tímidos (Ed. Companhia das Letrinhas)

Autora e Ilustradora: Simona Ciraolo



Neste livro ilustrado, o simpático, porém tímido, polvinho Maurício, mostra como a timidez não o impede de se divertir pelo fundo do mar. Na escola nova, ele prefere ficar longe dos olhares de todos ― e às vezes até escondido do leitor, camuflado entre as ilustrações das páginas do livro! Mas esse polvinho tímido tem sempre uma surpresa, e está pronto para surpreender seus leitores. Afinal, a timidez pode ser desafiadora, mas muitas vezes vem acompanhada de empatia e amizades inesperadas.

Sobre a Vaga Lume

Criada há 23 anos, a Vaga Lume está presente em 23 municípios da Amazônia Legal com 95 bibliotecas comunitárias em funcionamento e mais quatro em implantação. Desde 2001 já doou 177 mil livros e formou mais de 5 mil mediadores de leitura, voluntários que leem para as crianças, trabalho esse que já impactou a vida de 110 mil crianças e jovens. O seu propósito é empoderar crianças e jovens de comunidades rurais da Amazônia por meio da leitura e da gestão de bibliotecas comunitárias, promovendo intercâmbios culturais com a leitura, a escrita e a oralidade para ajudar a formar pessoas mais engajadas na transformação de suas realidades.



Em 2023, a Associação Vaga Lume foi eleita pela terceira vez, sendo duas consecutivas, a Melhor ONG de Educação do Brasil pelo Prêmio Melhores ONGs do Instituto Doar. No mesmo ano foi contemplada pelo novo prêmio United Earth Amazônia, na categoria ESG, da sigla em inglês Environmental, Social, and Corporate Governance (Ambiental, Social e Governança) e, também, foi uma das organizações selecionadas em todo o mundo para receber uma doação da filantropa MacKenzie Scott. Em 2022 foi vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura. Conheça o mini documentário Vaga Lume no YouTube e acesse o site da associação.

