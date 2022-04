Novo iOS traz novidades aos usuários de iPhone e iPad

O novo iOS traz algumas pequenas alterações para o funcionamento dos produtos da Apple, como o iPhone. Confira o que foi revelado sobre o assunto até o momento.

A Apple lançou a primeira versão beta do iOS 15.5, a atualização do sistema operacional que integra os aparelhos da marca, como o iPhone. Diferentemente da última atualização (versão 15.4), as recentes modificações do iOS parecem não trazer grandes novidades para os usuários. No entanto, existem diferenças pequenas que já foram descobertas e reveladas. Quer saber mais sobre o novo iOS? Então confira as informações abaixo.

Vale lembrar que existem alguns recursos que receberam upgrades, como o Apple Pay Cash e o iTunes Pass. Agora, a recente atualização beta referente ao novo iOS traz novidades para o aplicativo Home (Casa). Além disso, também há um alerta sobre compras externas relacionadas aos apps.

Ao que tudo indica, a Apple decidiu flexibilizar as regras para efetuar pagamentos externos sejam feitos em aplicativos da App Store. Anteriormente, a empresa tinha se posicionado contra a atitude de flexibilização, mas resolveu atender à demanda dos usuários.

Desde o final do mês de março, a Apple permite que alguns aplicativos acrescentem links externos referentes a pagamentos. Por enquanto, o novo iOS possibilita o recurso apenas para alguns apps de leitura, como Spotfy, Netflix e outros do gênero.

Contudo, a empresa de tecnologia deixou um alerta bem claro para que o usuário saiba que ela não se responsabiliza por danos. Ou seja, ela afirma que não possui controle sobre os pagamentos realizados fora do Apple Pay Cash. Assim, o usuário decide correr o risco por livre e espontânea vontade.

