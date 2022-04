Kinder Ovo: Bélgica fecha fábrica após surto de salmonella

Na última sexta-feira (9), as autoridades de saúde da Bélgica determinaram o fechamento da fábrica Ferrero no país, localizada na cidade de Arlon. Isso porque perto da Páscoa, a companhia está sendo investigada por conta de dezenas de casos de salmonella que poderiam estar ligados a ingestão de chocolate usado no Kinder Ovo.

Vários lotes de Kinder Ovo e outros itens da linha foram recolhidos de prateleiras pela Ferrero em Portugal, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos e Austrália, porém, sem vincular o recall aos casos de salmonella. A agência de segurança alimentar da Bélgica confirmou uma ligação entre as mais de cem infecções e a produção no país.

Enquanto o governo belga ressaltou que a decisão foi tomada porque a Ferrero teria passado informações incompletas sobre a produção no local, correspondente a 7% do volume mundial de produtos Kinder. A suspensão apenas será revogada quando a fábrica atender as regras de segurança alimentar determinadas no país.

“Lamentamos profundamente essa situação. Queremos pedir sinceras desculpas a todos os nossos consumidores e parceiros e agradecer às autoridades de segurança alimentar por sua valiosa orientação”, informou em comunicado sobre a situação.

Além disso, a empresa disse estar trabalhando com os distribuidores e varejistas para garantir que os produtos “já não estejam disponíveis para compra”, priorizando a “segurança alimentar e o cuidado com os consumidores”.

“Não há casos confirmados nos EUA até esta data e nenhum outro produto Kinder ou Ferrero será afetado”, disse a empresa em comunicado. Eles estenderam para os Estados Unidos e Argentina o ‘recall’ de produtos dessa marca por suspeita de contaminação.

Já no caso da Argentina, a companhia disse que em conjunto com o Instituto Nacional de Alimentos (INAL), decidiram “retirar voluntariamente” os Mini Eggs Kinder com datas de vencimento entre 11 de junho e 21 de outubro “como precaução”.

