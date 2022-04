Chocolate amargo é opção saudável para páscoa

Cacau é bom para a saúde do coração

Por Rafael Coelho

No mercado existem ovos de chocolate para todos os gostos e bolsos. Do pequeno ao grande, simples e com brindes. O ovo de chocolate não é a essência da data, mas, virou tradição de presente em todas as famílias. O chocolate escuro é rico em flavonóides, epicatequina, fenóis e ácido graxo, antioxidantes que ajudam a proteger os vasos sanguíneos, prevenir câncer e promover a saúde do coração. O chocolate branco é o mais calórico e que tem mais gorduras ruins. O uso saudável do chocolate deverá ser o meio amargo ou amargo, pois, tem menos açúcar e não tem lactose. O chocolate tem magnésio, outra substância presente nas barras, ajuda a aliviar a ansiedade e a manter o bem-estar. Contém vitaminas A, B, C, D e E, o fósforo e o ferro também podem ser encontrados no chocolate.

Principais benefícios do chocolate amargo:

Contribui para a boa saúde do coração, pois promove um fluxo adequado de sangue

Estimula o sistema nervoso central e os músculos cardíacos

Ajuda na manutenção do bem-estar e do bom humor

Para ter todos os benefícios do chocolate amargo, basta comer um quadradinho de chocolate por dia, pois quando consumido em excesso, pode aumentar consideravelmente o peso e ter dores de barriga, principalmente se for ao leite.

A substância básica do chocolate é o cacau. Rico em flavonóides e antioxidantes, que traz os seguintes benefícios para a saúde:

Melhorar o humor e combater a depressão e a ansiedade, por aumentar a produção de serotonina, o hormônio do bom humor.

Prevenir trombose, devido à presença de flavonol;

Combater o colesterol alto, por ser rico em antioxidantes e prevenir a formação das placas de ateroma;

Prevenir aterosclerose, por prevenir o acúmulo de colesterol nos vasos sanguíneos;

Prevenir anemia, por ser rico em ferro;

Reduzir o risco de diabetes, devido aos antioxidantes flavonóides e por ajudar no combate à resistência à insulina;

