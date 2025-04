Educação financeira pode virar matéria obrigatória nas escolas

Os jovens brasileiros estão se endividando cedo demais. Muitos estão apostando dinheiro em plataformas online e, quando percebem, já perderam o controle da situação. Preocupado com esse cenário, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) apresentou um projeto de lei (PL 1510/2025) para tornar obrigatória a educação financeira nas escolas.

Os jovens brasileiros estão se endividando cedo demais. Muitos estão apostando dinheiro em plataformas online e, quando percebem, já perderam o controle da situação. Quase metade dos apostadores tem entre 19 e 29 anos, e um terço já está com o nome sujo, segundo o Instituto Locomotiva. Além disso, o SUS registrou que os atendimentos por vício em jogos de aposta cresceram sete vezes nos últimos quatro anos. Preocupado com esse cenário, o senador Nelsinho Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul, apresentou um projeto de lei para tornar obrigatória a educação financeira nas escolas. A ideia é que crianças e adolescentes aprendam desde cedo sobre como lidar com dinheiro, entender o que são juros, orçamento familiar, crédito e consumo consciente.

Para poder fazer uma educação preventiva, já desde o início do ensino fundamental, para que as crianças tenham essa noção da responsabilidade, da questão de como proceder em relação à educação financeira e também de como se portar diante de situações como essa relativa às questões dos jogos, que já é uma realidade no nosso meio – nós não podemos fechar os olhos para isso.

Para o senador, o projeto é um passo concreto para preparar as novas gerações. Segundo ele, a Base Nacional Comum Curricular já reconhece a importância desse conteúdo, mas ele precisa estar garantido em lei. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.

Agência Senado

