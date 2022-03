Semeando Saberes 2022 discute metodologias que transformam

A Prefeitura de Santana, através da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta quinta-feira, 03, o evento anual Semeando Saberes, que marca o início do ano letivo para a rede municipal de ensino, trazendo como tema principal Metodologias que Transformam a Recomposição das Aprendizagens no Pós-Pandemia.

“Todos nós fazemos a Educação e, em meio à pandemia, enfrentamos muito mais desafios. Eu acredito que, com o empenho de todos, é possível fazer de Santana a melhor Educação do Amapá”, declarou Isabel Nogueira, prefeita em exercício.

O Semeando é um momento de discussão, reflexão e planejamento da importância da educação pública, da organização do trabalho pedagógico, das temáticas educacionais e do cotidiano escolar, além de uma idealização de estratégias que visam garantir o direito à aprendizagem dos alunos, com relação ao que se espera do ano letivo.

Durante todo o dia, foram realizadas palestras com diversos temas voltados para a educação e de cunho motivacional, para os servidores municipais, trabalhando as relações interpessoais e o atendimento de excelência, o protagonismo dos profissionais da educação, metodologias ativas para o ensino híbrido e a recuperação de aprendizagem no pós-pandemia. Também foram apresentados programas voltados para a Educação de Santana, como o Criança Alfabetizada e Educar pra Valer, como também a Política de Acompanhamento Educacional Santana Educa pra Valer.

“As atuais demandas sociais exigem da escola e do professor que formem seus alunos para a vida, orientando o desenvolvimento de competências que vão muito além dos saberes clássicos. É importante ressaltar que não se findam as reflexões no Semeando Saberes, pelo contrário, essas reflexões apenas se iniciam, e a partir de agora professores, coordenares pedagógicos e gestores escolares, bem como toda a equipe de apoio, terão a oportunidade de refletir e planejar ações pedagógicas que possam recompor as aprendizagens dos nossos alunos”, afirmou Cirlene Damasceno, coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.

O foco principal é a formação permanente dos servidores, bem como quebrar paradigmas que norteiam a administração pública, com o intuito de produzir resultados efetivos que possibilitem o contínuo aprimoramento e crescimento de uma sociedade sadia, moderna e construtiva, elevando os processos de atendimento e prestação de serviços voltados para o interesse público, buscando capacitar os servidores da educação da rede municipal de Santana.

A formação continuada ofertada no início do ano letivo visa fortalecer e trabalhar as competências e habilidades como carisma, criatividade, manejo de humor e negociação para uma boa mediação docente, que não está nos currículos das faculdades de Educação.

