Prefeitura de Santana faz manutenção preventiva de canais

Com o objetivo de minimizar os impactos das fortes chuvas que causam alagamentos e prejuízos à população, a Prefeitura de Santana está trabalhando na manutenção preventiva de canais, córregos e rios. Os serviços estão sendo realizados pela equipe da Defesa Civil Municipal, em parceria com membros de comunidades que atuam tanto no centro, quanto na área rural da cidade.

De acordo com o coordenador de Campo da Defesa Civil, Ubiratan Viana, os trabalhos estão acontecendo em três frentes de trabalho, contemplando o centro de Santana e as comunidades do Igarapé do Lago, Piaçacá, Alto Pirativa, Santo Antônio, São Raimundo, Desterro e Cinco Chagas. Outras comunidades ainda serão atendidas.

As ações incluem capinagem, roçagem e manutenção de ruas, valas, igarapés, lagos, canais, sistemas de esgoto doméstico, córregos e rios, além de corte de grama e poda de árvores, como também recolhimento de lixo em ruas, passarelas e pontes.

“Os trabalhos continuarão e a Defesa Civil alerta a população para evitar jogar entulhos nos canais, galerias e bueiros, como forma de prevenção aos alagamentos”, informou o gerente executivo de Proteção e Defesa Civil de Santana, Koroca Jesus.

Em Santana são arrecadados mais de 3 mil toneladas de lixo, entre resíduos sólidos domiciliar e urbano, sendo que 46,87% são resíduos domésticos.

