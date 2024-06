Governo do Amapá realiza a 1ª Corrida do Orgulho Autista Kids, em Macapá

Provas infantis ocorrem no próximo domingo, 30, no Estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão.

Por: Da Redação

O Governo do Amapá realiza no próximo domingo, 30, a partir das 17h, a 1ª Corrida do Orgulho Autista Kids, no Estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão. O evento é destinado a crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista, Transtornos de Neurodesenvolvimento e Pessoas com Deficiência (PcD) acompanhadas pelos pais.

A ação é parte das políticas estabelecidas no Plano de Governo para o fortalecimento do esporte e lazer, com ênfase na saúde física e mental. Com percursos de 50 metros a 1 quilômetro, participarão cerca de 500 crianças de 1 a 13 anos. As inscrições gratuitas ocorreram pela internet até o preenchimento das vagas de cada faixa etária.

São cinco modalidades com 100 crianças inscritas em cada e uma especial com 50 vagas para PcDs maiores de 13 anos. O Governo do Estado disponibilizará toda a estrutura da competição, com camisas, medalhas, troféus e pontos de hidratação coordenados pela Secretaria de Desporto e Lazer do Amapá (Sedel), em parceria com o Bloco do Abel, que fundou a Corrida do Orgulho Autista no Amapá, e o Instituto Inorte.

Ao final, haverá entrega de troféus aos 3 primeiros lugares feminino e masculino de cada categoria. A competição simbólica dará medalhas a todas as crianças que participarem da prova. Todas as crianças poderão subir ao pódio para foto oficial.

“Essa corrida representa muito mais do que uma simples interação. É um marco histórico que celebra a neurodiversidade, a inclusão e a quebra de barreiras. É a chance de mostrarmos ao mundo que as pessoas autistas são capazes de grandes feitos, e que merecem ser valorizadas e respeitadas em sua individualidade”, destacou a secretária de Estado do Desporto e Lazer, Cibely Peixoto.

Para a secretária, a realização da corrida demonstra um compromisso real com a causa do autismo, com a união de forças fundamental para a promoção da conscientização sobre o transtorno e o combate ao preconceito e a discriminação.

“Convido a todos, independentemente de serem autistas ou não, a participarem dessa corrida histórica. Juntos, podemos fazer a diferença na vida das pessoas autistas e construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todos”, finalizou a secretária.

Confira as categorias:

1 a 4 anos (50 metros)

5 e 6 anos (100 metros)

7 e 8 anos (300 metros)

9 e 10 anos (500 metros)

11 a 13 anos (1 quilômetro)

Especial

Foto: Divulgação/Bloco do Abel

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...