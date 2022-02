SESI e SENAI Amapá abrem aviso de doação de bens e patrimônios não utilizados

O SESI e o SENAI do Amapá estão recebendo pedidos de doação de bens. A ação visa atender o interesse público por meio da entrega de materiais a entidades sem fins lucrativos. Entre eles, mobiliário, máquinas e equipamentos, como computador, projetor multimídia e roteador, que não são mais utilizados, mas que ainda estão em condições de uso.

Os interessados em receber os bens devem encaminhar uma solicitação formal pelo e-mail [email protected], até esta sexta-feira, 25 de fevereiro, com as cópias dos documentos: estatuto de constituição ou equivalente, RG e CPF do representante legal da entidade assistencial e cartão de CNPJ. O critério de classificação será ordem de entrega da documentação.

As instituições contempladas com as doações serão responsáveis por fazer a retirada dos bens na Unidade SESI/SENAI Santana, localizada na Av. B1, nº 50, Bairro Vila Amazonas. O prazo máximo para a retirada dos bens é de cinco dias úteis a contar da publicação do resultado, prevista para 4 de março. Caso a contemplada não faça a retirada no prazo estabelecido – que é de 7 a 11 de março, os itens serão doados à instituição seguinte na ordem de classificação.

Total de itens disponíveis do SESI – 771

Total de itens disponíveis do SENAI – 547

