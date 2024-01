Governo do Amapá prorroga até 29 de fevereiro campanha de vacinação contra a gripe

Até o momento, 18% do público prioritário foi alcançado. Imunizantes estão disponíveis nos postos de saúde dos municípios.

Por: Mônica Silva

Para incentivar a imunização dos amapaenses, o Governo do Estado prorrogou até 29 de fevereiro a Campanha de Vacinação contra a Influenza nos 16 municípios. O objetivo é alcançar a meta de 90% de cobertura vacinal do público prioritário, formado por crianças de 6 meses a 6 anos; gestantes; puérperas; idosos a partir de 60 anos; povos indígenas; professores; e trabalhadores da saúde.

Também fazem parte do público prioritário a população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; e pessoas com problemas crônicos não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais. A vacina está liberada para estes grupos desde 13 de novembro, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s).

No início de 2023, o Amapá alcançou 90% da cobertura vacinal na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, atingindo a meta preconizada pelo Ministério da Saúde. Contudo, nesta campanha atual, que é específica da Região Norte, apenas 18,55% do grupo prioritário recebeu a vacina contra a gripe.

A campanha, que tradicionalmente acontece no início do ano, foi antecipada em toda a região norte para que a população esteja protegida contra a Influenza no período do inverno amazônico. Além disso, a região também possui áreas de difícil acesso, o que requer uma logística de vacinação mais complexa.

“É muito importante que a população busque, o quanto antes, os postos de vacinação para garantir a proteção contra a Influenza, principalmente no período que antecede o inverno, quando os casos de gripe aumentam na nossa região”, destacou a superintendente da SVS, Cláudia Monteiro.

O Ministério da Saúde (MS) enviou 265.570 doses da vacina para o Amapá. Com isso, a meta é imunizar 265 mil pessoas em todo o estado, durante a campanha.

“A vacina é importante como medida de prevenção contra a gripe, suas complicações e óbitos, além de contribuir para a redução da circulação viral na população, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco”, ressaltou a coordenadora estadual de Imunização, Maria Angélica Oliveira.

Influenza

A gripe é uma doença causada por diferentes tipos de vírus como Influenza H3N2, H1N1 ou Influenza B. Esses vírus afetam as vias aéreas incluindo o nariz, boca, garganta e pulmões causando tosse, coriza e dor de garganta.

