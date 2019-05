Crescer na empresa: 5 práticas de um funcionário de sucesso

Em tempos de crise, manter-se na empresa tem sido uma missão a qual muitos profissionais têm se dedicado. Com as demissões em decorrência da necessidade de redução de custos, muitas empresas delegaram aos colaboradores atividades de mais de um profissional, o que pode ser negativo, considerando a possível sobrecarga desses colaborador, mas também pode ser bem aproveitado, já que são maiores as chances do funcionário se destacar, mostrar seu potencial, absorver novos aprendizados e crescer na empresa.

Nos últimos anos, as empresas têm investidos em planos de carreira como programa de desenvolvimento, cursos de extensão e a acompanhamento da evolução das competências do colaborador, que aliado à necessidade de diminuir custos com contratação pode ser uma oportunidade para quem busca evoluir na empresa.

Rogério Gabriel, presidente e fundador da maior rede de cursos profissionalizantes do país, o Grupo Prepara, listou 5 práticas para ser reconhecido e evoluir no meio corporativo.

Entenda sua área de atuação. “Não basta atuar em um setor, é preciso estudar sobre ele e conhecer detalhadamente todos os seus processos e as formas de melhorar o cotidiano de trabalho. Ressalto que a dica é se atualizar”, afirma Rogério. Saiba ouvir. Mesmo sendo um bom funcionário, eventualmente, todos cometem erros. “A diferença nessa situação é a capacidade de ouvir as críticas e evoluir por meio delas”. Mostrar proatividade. Executar bem a sua função não é diferencial dentro da empresa, afinal, você é remunerado para isso. Mas, profissionais que são engajados com outras ações e projetos, que dão ideias, mostram curiosidade e iniciativa são muito bem vistos pelos seus chefes. Não se acomode. Um erro comum de quem trabalha há muito tempo no mesmo lugar é achar que não precisa se preocupar mais com qualificação. “O profissional precisa estar em constante processo de aprimoramento. Tudo muda muito rápido no ambiente corporativo e os colaboradores precisam estar preparados”, comenta Rogério Gabriel. Seja criativo. Em um mundo globalizado, as empresas estão em busca de pessoas criativas, que tragam novidades e ideias revolucionárias para somar nos resultados. Por isso, é fundamental, estar atento às tendências do mercado, que com certeza, você se dará bem nesta função, finaliza.

