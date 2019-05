Infusão de maçã e canela: combate o diabetes e ajuda a pode ajudar a emagrecer

Por Rodrigo Almeida

Constantemente buscamos no mercado medicamentos ou bebidas pré-fabricadas para perder peso ou adicionar nutrientes necessários para o organismo. No entanto podemos fazê-las em casa com ingredientes muito simples, como esta infusão de maca e canela, por exemplo.

Segundo o sítio estrangeiro Nueva Mujer, a receita tornou-se famosa pela primeira vez por conta da nutricionista Audrey Johns. Desde então, ela se converteu em um fenômeno mundial e já ajudou muitas pessoas a se sentirem melhor.

Os fitonutrientes e antioxidantes presentes nas maçãs podem ajudar a combater a hipertensão, o desenvolvimento de câncer e doenças do coração. A canela, por sua vez, também é cheia de antioxidantes e confere diversos benefícios para a saúde.

