MP-AP acena positivamente para parceria com Instituto Leva Ciência que trará eventos científicos de nível internacional para o Amapá

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) e o Instituto Nacional Leva Ciência: Diversidade e Transformação Social (INALC) formalizam parceria no próximo dia 27, para execução do programa Amazon Scientists, evento patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos. O acordo será celebrado no lançamento do Programa, no auditório da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), que terá ainda a formação de voluntários que irão atuar no funcionamento do Amazon Scientists e a participação online da professora e Dra. Roseli de Deus Lopes, da Universidade de São Paulo, criadora e organizadora da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace).

O Programa Amazon Scientists será executado de fevereiro de 2022 a março de 2023, com a oferta de 60 vagas com preferência para a rede pública da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Os educandos serão incentivados para aprender a programar, criar e desenvolver games, animações, prototipagem em impressora 3D, Astronomia, observação do céu, uso de telescópio e outras atividades.

O MP-AP, através da Promotoria de Meio ambiente já atua em parceria com o INALC, que agora passará a ter o apoio formal da PGJ, resultado da reunião entre a Procuradora-Geral de Justiça do Amapá, Ivana Cei, promotor de justiça Marcelo Moreira, diretoras do Instituto Leva Ciência, Daniele Brito e Aira Beatriz, e voluntária Ketllen Oliveira. Na ocasião, foram apresentadas as intenções do Instituto, sua atuação, e conquistas em nível local, nacional e internacional, elevando o nome do estado no meio científico e acadêmico. Atualmente a instituição tem parceria com o Núcleo de Educação da NASA – Agência Espacial Americana, o NASA Education, responsável por trazer os eventos internacionais de cunho astronômico e aeroespacial para o Estado do Amapá.

Em março de 2022 o Amapá receberá a visita do engenheiro e palestrante da NASA, George “Gabe” Gabrielle, que fará a divulgação científica e astronômica do Kennedy Space Center. Ele visitará escolas e o local onde o Amazon Scientists funcionará. Além de George Gabe, estarão na comitiva o adido Cultural da Embaixada dos Estados Unidos, Todd Miyahira, e a assessora cultural da Embaixada dos Estados Unidos.

Instituto Leva Ciência

Em 2021 o INALC completa seis anos de atuação no Amapá, com a colaboração de educadores, especialistas, mestres, acadêmicos e Doutores voluntários. Eles trabalham com o objetivo de incentivar a iniciação científica nas escolas e universidades por meio de palestras, workshops e mentorias, promovendo o acesso a conhecimento científico e trabalho em equipe que despertam para o conhecimento e pesquisas. Todas as atividades estão relacionadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Paralelo ao Programa Amazon Scientists, o INALC se prepara para o Science Days, que acontecerá em setembro de 2022 e a primeira edição da Mostramazônia. O Science terá a duração de três dias, em parceria com a NASA Education e a BFCC e terá como principal atração a mostra do Kennedy Space Center, um centro de lançamentos de foguetes da NASA. A Mostramazônica é uma feira científica e tecnológica da Amazônia que terá apresentação de projeto científicos do Estado do Amapá, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Para a PGJ Ivana Cei, o MP-AP ser parceiro do INALC e destas iniciativas de relevância científica internacional é um mérito institucional. “Como órgão público que atua em diversas áreas, é uma satisfação estarmos desenvolvendo um trabalho na área de educação, astronomia e ciência com estas instituições de pesquisa que estão oferecendo aos jovens, crianças e adolescentes do Amapá a oportunidade para desenvolver conhecimentos. Vamos dar suporte desde a concepção para que mais pessoas tenham acesso à iniciação científica de alto nível, principalmente alunos de escolas públicas”, disse a PGJ Ivana Cei.

