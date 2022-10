Governador eleito do Amapá Clécio Luis, declara apoio a Lula no segundo tuno

Nota à imprensa

O governador eleito do Amapá, Clécio Luís, seguindo orientação nacional de seu partido Solidariedade e acompanhando governadores eleitos do Pará e Maranhão que integram o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, irá apoiar no 2º turno das eleições, o candidato à presidência da república, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice, Geraldo Alckmin.

Clécio Luís participou na tarde de hoje (5), de reunião em São Paulo juntamente com governadores e senadores eleitos e reeleitos.

