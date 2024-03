Projeto ‘Polícia Civil nas Escolas’ leva orientações de segurança no ambiente escolar do Amapá

Iniciativa voltada para professores, pais, responsáveis e alunos, retomou com o início do ano letivo.

Por: Marcelle Corrêa

Com o início do ano letivo, o projeto “Polícia Civil nas Escolas” retomou as ações de orientação e conscientização para garantia da segurança no ambiente escolar. Instituições de ensino das áreas urbana e rural do Amapá já estão sendo atendidas pela iniciativa, que tem como prioridade a defesa do cidadão e o desenvolvimento educacional que integra o Plano de Governo da gestão estadual.

O projeto, desenvolvido pela Delegacia Especializada em Investigação de Atos Infracionais (Deiai), esteve neste sábado, 16, nas escolas estaduais Antônio Cordeiro Pontes, Deuzuite Maria Carvalho Cavalcante e Mário Quirino da Silva, em Macapá. E já passou pela Escola Estadual Jardim Felicidade.

O Polícia Civil nas Escolas é voltado aos professores, pais, responsáveis e alunos com o objetivo de trocar informações e experiências, bem como despertar uma visão humanizada para a garantia e proteção aos direitos das crianças e adolescentes vítimas de crimes e, ainda, a prevenção ao cometimento de atos infracionais praticados no ambiente escolar.

“As escolas são portas de entradas para a descoberta de diversos problemas, inclusive crimes praticados contra as crianças e adolescentes, e também atos infracionais praticados pelos adolescentes. Precisamos de uma visão humanizada, para que os fatos descobertos no ambiente escolar sejam devidamente direcionados e seus autores, responsabilizados. Quanto mais rápida for à atuação desse trabalho em equipe, mais segurança teremos no ambiente escolar”, destaca a delegada Daniela Graça, titular da Deiai e coordenadora do projeto.

As orientações além de identificar, prevenir e denunciar delitos nas escolas também conduzem sobre a observação ao comportamento dos alunos, respeito, educação, violência física, sexual, violência doméstica, crimes contra a honra, contra o patrimônio, bullying, cyberbullying, entre outros.

Também são destacadas as responsabilidades, ações e medidas socioeducativas previstas para alunos ou agentes externos, que pratiquem atos infracionais e criminosos nas escolas, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Iniciativa aprovada

A dona de casa Cristiane Brito que participou da reunião no sábado, na escola Deuzuite Cavalcante, no bairro Perpétuo Socorro, tem um filho estudando na instituição e aprovou a iniciativa, pois mostra aos pais que a responsabilidade em criar uma boa conduta dos filhos começa no seio familiar.

“Foi muito bom esse ano a diretora, a coordenação pedagógica ter chamado a delegada, conselheiros, para vir dar essa palestra. E é importante que os pais chamem a atenção dos filhos em casa, porque como eu sempre aprendi, a educação vem de casa, da família. Na escola eles aprendem matérias e, como em casa, devem respeitar a todos”, disse Cristiane.

Agendamentos

A unidade escolar, pública ou privada, que tiver interesse em solicitar o projeto, a agenda já está aberta para este ano. Para programar a visita basta enviar ofício para a delegacia por meio de e-mail: deiai@policiciacivil.ap.gov.br

Os pedidos podem ser feitos também presencialmente na Delegacia Especializada na Investigação de Atos Infracionais, localizada na Avenida FAB, 1851, Santa Rita. O solicitante deve colocar um número de telefone para a equipe entrar em contato.

A próxima ação do projeto vai acontecer na Escola Estadual Antônio Cordeiro Pontes, no bairro central de Macapá, às 8h30, no sábado, 23.

“Queremos chegar na maioria das localidades do Amapá, independente da região. O ambiente escolar tem que ser um local seguro para os nossos alunos e para toda a comunidade escolar”, frisou a delegada Daniele Graça.

Foto: Nathanael Zahlouth/Polícia Civil—

