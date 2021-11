Artistas plásticos do Amapá e Pará fazem intercâmbio cultural

Artistas marajoaras e tucujus realizam no período de 22 a 26 de novembro uma exposição coletiva denominada “Intercâmbio Cultural Marajó X Amapá”. A vernissage ocorre na Galeria de Arte Samaúma, localizada no Complexo do Araxá.

Os artistas convidados são Jesus Magno, Solino Júnior, Herlon Leitão, Rudney Monteiro e Gleison Barbosa, todos de São Sebastião da Boa Vistam na Ilha do Marajó.

De acordo com Wagner Ribeiro, o intercâmbio é importante pois permite as troca de informações entre os artistas e a divulgação em nível regional de seus trabalhos. A ideia é que no próximo ano os artistas amapaenses visitem a Região do Marajó divulgando também suas obras.

O horário da exposição é das 16h às 21h. Informações 96 99901-0103 (Wagner Ribeiro).

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado