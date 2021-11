Criadores da moda Maracá e Cunani apresentam peças inéditas no Modamazon Sebrae

Projeto Modamazon reúne os criadores da moda local para desfiles e exposição, e para fomentar e desenvolver a moda no estado do Amapá usando as raízes culturais e a biodiversidade

Denyse Quintas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realiza o Modamazon – Maracá e Cunani ‘Humanizar a moda através da nossa história’. O evento apresenta a moda local, por emio de desfiles e exposição, na sede da instituição, no próximo final de semana, dias 20 e 21, sábado e domingo, das 16h às 22h, respectivamente. O objetivo, é reunir empresários de pequenos negócios, produtores de moda, lojistas, trade turístico e potenciais compradores.

Segundo o gestor de projetos da Unidade de Atendimento Coletivo do Sebrae no Amapá – Comércio e Serviço (UAC-CS), Rômulo Brasão, as culturas Maracá e Cunani/Aristé, são parte do patrimônio material deixado por grupos indígenas que habitaram a região do Amapá, no primeiro milênio Depois de Cristo, até pouco tempo depois do início da colonização.

“Os criadores desta edição passaram por capacitações junto ao Sebrae, voltadas ao setor fashion e gestão, com destaque ao Marketing Pessoal, Precificação, Atendimento ao Cliente, Montagem de Painel de Inspiração, Cartela de Cores, Culturas Indígenas Arqueológicas Maracá e Cunani/Aristé, Criação de Produto, e Colorimetria – Universo das Cores”, disse o gestor de projetos da UAC-CS/Sebrae/AP, Rômulo Brasão.

Identidade

Desde o século dezenove esse patrimônio material indígena vem sendo estudado por vários pesquisadores, principalmente da arqueologia, que através da análise dos objetos e dos lugares onde eles foram encontrados (sítios arqueológicos) trazem informações sobre as populações que habitaram nosso estado antes dos europeus.

Para o empresário e um dos idealizadores do Modamazon, Driko Peixoto, as peças cerâmicas Maracá e Cunani/Aristé foram cuidadosamente elaboradas, com riqueza de detalhes moldados ou pintados, mostrando as grandes habilidades técnicas dos artesãos do passado e a beleza da cultura material indígena.

“A beleza dos objetos Maracá e Cunani/Aristé pode ser conferida em suas formas, cores e desenhos variados, que hoje servem de inspiração para muitos artistas, artesãos, criadores de moda, que encontram nessas culturas uma referência de arte, identidade étnica, cultural e histórica para suas produções”, informa o empresário e um dos idealizadores do Modamazon, Driko Peixoto.

Para ele, as culturas Maracá e Cunani/Aristé, juntamente com várias outras culturas antigas e contemporâneas, mostram que o estado do Amapá, desde muito tempo, é povoado por vários grupos indígenas distintos, de culturas diversificadas, que possuem grande riqueza histórica, cultural e material. E a partir destes referenciais que se busca resgatar a história e identidade cultural indígena, e apresentar uma parte dessa riqueza.

“Através da nossa história vamos humanizar a moda, pois humanizar vai além de incluir padrões; humanizar é levantar bandeiras e trazer para o meio, segmentos invisíveis por muitos”, finaliza o gestor de projetos da UAC-CS/Sebrae/AP, Rômulo Brasão.

Parceiros

Para que esta edição do Projeto Modamazon aconteça, o Sebrae conta com o apoio da Arqueóloga Carla Matos; Consultora de Imagem e Estilo Leilane Isackson; Simone Costa Make; Rafael Brito Produções; Sattere Music; e Agência Topaza.

Programação

Data: 20.11.2021 – Sábado

1ª Noite

Coleção: Ximē Dãbuá

Aramari da Amazônia

Coleção: Brasilidades

Driko Peixoto Underwear

Coleção: Nós, do Quilombo!

Associação de Mulheres Quilombolas

Coleção: Dona de Si

Irene Gama Moda Autoral

Coleção: Vem para o Araguari

Associação Mãos de Fada.

Coleção: Celebrando Belezas

Fios Quilombolas

Data: 21.11.2021 – Domingo

2ª Noite

Coleção: Cores do Brasil

Arte Laços

Coleção: Amanhecer

Camapu

Coleção: Ufania

Empório Vakeska Cardoso

Coleção: Estação Tucuju

Semente nativa

Coleção: Destinos do Amapá

Karina Guedes Crochê Design

Coleção: Tun Bere

Alika Brand.

Exposição/ Produtos

Amarari da Amazônia

Biojóias (acessórios)

Driko Peixoto Underwear

Sungas (vestuário)

Associação de Mulheres Quilombolas

Camisas

Irene Gama Moda Autoral

Vestuário e Bolsas

Associação Mãos de Fada.

Camisas

Fios Quilombolas

Vestuário e acessórios

Arte Laços

Acessórios (laços e tiaras)

Camapu

Vestuário

Empório Vakeska Cardoso

Vestuário e acessórios

Semente nativa

Acessórios (biojoias)

Karina Guedes Crochê Design

Vestuário

Alika Brand.

Vestuário e acessório

Artesanato

Camila Ferreira

Cadernos feitos a mão

Luciana Souza

Marabaxeiras, biojoias e peças de crochê

Lucidalva Silva

Biojoias em madeira, sementes, escamas de peixe e côco

Adriana Almeida

Sabonetes artesanais

Ezequiele Moraes

Peças em cerâmicas – Maracá e Cunani

Alex Pantoja

Peças em acrílico, ferro e verniz

Ester Resende

Peças decoradas

Gastronomia

Restaurante Shekinah

Kátias Buffet

Homamede Burger.

