Semed realiza Chamada Escolar Unificada para o ano letivo de 2022

O procedimento estará disponível até o dia 15 de dezembro e é voltado aos estudantes que desejam fazer parte da rede municipal de ensino.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) alerta os pais e/ou responsáveis por estudantes que pretendem ingressar no ano que vem em algum nível ou modalidade de ensino ofertado pelo município, para a realização da Chamada Escolar 2022. Diferente do processo da rematrícula, em que o aluno já está inserido na rede municipal e irá permanecer nela, a Chamada Escolar é voltada para os estudantes que pleiteiam vagas na educação de Macapá.

Podem se inscrever alunos que no ano que vem têm interesse em estudar em uma escola municipal, seja ela da zona urbana ou rural, em turmas do maternal II, III e IV, 1º e 2º períodos da pré-escola, 1º ano do Ensino Fundamental e as 1ª e 3ª fases da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O serviço teve início nesta terça-feira (16) e seguirá até o dia 15 de dezembro, em regime de colaboração com o Estado e o município de Santana. Através deste procedimento, os responsáveis pelos alunos terão a oportunidade de sinalizar essa demanda para que a Semed realize o reordenamento escolar do próximo ano.

A inscrição na Chamada Escolar poderá ser realizada através do site www.escolapublica.ap.gov.br ou através do preenchimento de um formulário impresso na escola municipal pretendida. A chamada serve como um termômetro das demandas por vagas, mas não garante vaga. O procedimento antecede a pré-matrícula para o ano letivo de 2022.

Documentação necessária

Para realizar a chamada escolar você vai precisar dos seguintes documentos:

Responsável: RG; CPF; comprovante de residência e e-mail;

Para o estudante menor de 18 anos: certidão de nascimento; CPF; carteira de identidade e cartão do SUS;

Para o estudante maior de 18 anos: certidão de nascimento; CPF; cartão do SUS e e-mail.

Polos de atendimento

Algumas escolas também irão dar suporte aos pais e/ou responsáveis com dificuldade no preenchimento ou que não tenham acesso à internet. São elas:

EMEF José Leoves Teixeira – Rua Renascimento, 2041 – Renascer

EMEF Eunice das Chagas – Avenida Ceará, 13 – Pacoval

EMEF Roraima – Rua Hildemar Maia, 2549 – Buritizal

EMEF Maria Bernadete – Rua Djalma Nascimento, 1227 – Zerão





Secretaria Municipal de Educação

