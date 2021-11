Cadastro e recadastro da meia-passagem em Macapá encerra dia 30

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) encerra na próxima terça-feira, 30, o cadastro e recadastro da meia-passagem. O processo iniciou no início do ano e ficou de forma ininterrupta em razão da pandemia, como forma de reduzir as aglomerações. O Setap chegou a lançar um serviço de agendamento para evitar filas, mas a estratégia teve pouco resultado.

Dos cerca de 40 mil estudantes que estavam na base de dados antes da Pandemia, somente cerca de 10 mil realizaram o recadastramento até agora. Isso impactou, inclusive, no Passe Livre Estudantil pois dos mais de 4 mil beneficiários, somente 2.567 procuraram o Setap para se recadastrar.

“Os dois benefícios são conexos. Para ter acesso ao Passe Livre, o estudante precisa primeiro fazer o cadastro da meia-passagem. A partir dai, basta estar inserido em programas sociais e demonstrar situação de vulnerabilidade social para ter acesso ao Passe Livre”, explica Renivaldo Costa, diretor de Comunicação Social do Setap.

Não haverá nova prorrogação. Através do número 98806 5337 o estudante poderá solicitar o cadastro, o recadastro, agendar a retirada do cartão eletrônico, ou tirar dúvidas sobre a 2ª via do cartão de meia-passagem. O usuário pode agendar atendimento das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. O atendente irá orientar quais os documentos necessários.

O atendimento neste número será somente por mensagens. Caso o estudante deseje falar com um atendente, deve ligar para 3222 7988 no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Veja a seguir os documentos necessários:

• Cadastro: declaração escolar, comprovante de residência e RG ou certidão de nascimento;

• Recadastro: declaração escolar e cópia/imagem da carteirinha de meia-passagem;

• 2ª via do cartão: documento pessoal e boletim de ocorrência, que pode ser emitido pela Delegacia Virtual da Polícia Civil;

Após agendar um horário, o atendimento acontece na sede do sindicato no Centro de Macapá, na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, entre as ruas Tiradentes e General Rondon, quando o estudante apresentará os documentos solicitados.

